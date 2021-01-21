21 января, четверг
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

В России отзывают все Haval F7 и F7x из-за риска возгорания

Компания Haval отзывает все выпущенные кроссоверы Haval F7 и купе-кроссоверы Haval F7x из-за риска возгорания автомобилей, сообщает китайский автопроизводитель.

«ООО 'Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус' объявляет об отзывной кампании для 16 тыс. автомобилей Haval F7/F7x, реализованных с мая 2019 года по январь 2021 года. Вероятно нарушение герметичности топливной системы некоторых автомобилей при низкой температуре в связи с потенциальной возможностью повреждения топливных трубок при транспортировке. ООО 'Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус' произведет замену топливных трубок между насосом низкого давления и топливным фильтром в рамках отзывной кампании», — отмечено в сообщении автопроизводителя.

Все работы по устранению неисправностей будут бесплатными для владельцев автомобилей. Напомним, сборка Hava F7 и Haval F7x налажена на российском заводе компании в Тульской области.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя