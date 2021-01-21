Минсельхоз рекомендовал регионам обсудить сдерживание цен на макароны, яйца и картофель

Правительство может установить предельный уровень цен на зерно и макаронные изделия, заявила замглавы Минсельхоза Оксана Лут на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в агропромышленном комплексе. Как сообщил “Ъ” участник встречи, это связано с недовольством Минсельхоза по поводу сдерживания фермерами продаж зерна в ожидании роста цен. Для начала ведомство рекомендовало региональным властям провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макаронные изделия, яйца и картофель.

По данным, оглашенным на совещании, с 11 по 17 января цены на продукцию выросли на 8%.

Ранее Минсельхоз, Минпромторг, производители и ритейл подписали соглашение о корректировке цен на сахар и подсолнечное масло. Оно затрагивает большую часть поставщиков этой продукции. В соответствии с ним килограмм сахара должен стоить в опте 36 руб., а литр масла — 95 руб.

Подробнее о новой инициативе Минсельхоза — в материале “Ъ” «Аппетит приходит во время цены».