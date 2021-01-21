392 свердловчанина заразились коронавирусом, 17 человек скончались

В Свердловской области за минувшие сутки новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 392 человек, еще 17 пациентов скончались, сообщил источник “Ъ-Урал”.

За весь период пандемии в регионе COVID-19 заразились 66 751 человек. Из них больше 58 тысяч уже выздоровели, 1872 пациента скончались.

Напомним, режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в Свердловской области продлен до 1 февраля. Вакцинация от коронавируса началась в конце 2020 года. В первую очередь она охватывает медиков и педагогов. Свердловские власти ожидают, что к марту в область поступит не менее 500 тыс. доз вакцины «Спутник V». При этом эксперты отнесли Свердловскую область к регионам с ограниченной доступностью к массовой вакцинации от COVID-19.