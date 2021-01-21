«Завод — это большая семья» Директор ИЭМЗ «Купол» Фанил Зиятдинов о достижениях завода в 2020 году и новых проектах

Ижевский электромеханический завод «Купол» (входит в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей») — одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 году завод достиг серьезных успехов, запустил ряд перспективных проектов и активно занимался разработками. О достижениях предприятия в прошлом году и больших планах на 2021-й в интервью “Ъ-Удмуртия” рассказал директор ИЭМЗ «Купол» Фанил Зиятдинов. Накануне своего 70-летия руководитель предприятия вспомнил, как менялся завод, с которым связана большая часть его жизни.

— Фанил Газисович, 2020 год выдался как-то по-особенному високосным. К обычным трудностям прибавилась пандемия Covid-19. Каковы итоги работы Ижевского электромеханического завода «Купол» в этом тяжелом году?

— В свете эпидемиологической обстановки год, конечно, оказался трудным. Но если говорить не о планетарной катастрофе, а конкретно о нашем предприятии, то можно отметить, что 2020 год для ИЭМЗ «Купол» мало отличался от целого ряда предшествующих лет. Как всегда, были проблемы, были и достижения. В целом, год был для нас успешным.

Как и в прошлые годы, все, что было намечено по всем направлениям деятельности, в основном выполнено. Завод получил запланированную выручку. Прибыль достигла рекордных значений. А это – основной источник развития предприятия и улучшения благосостояния его работников. Если говорить о заводе, то именно за счет прибыли осуществляется наша инвестиционная деятельность. Она идет по трем направлениям: НИОКР по военной и по гражданской продукции, включая дальнейшую диверсификацию, техническое перевооружение, реконструкцию и строительство.

Выручка от реализации продукции и прибыль позволяют заводу выполнять все взятые на себя обязательства в социальной сфере, в первую очередь – перед работниками предприятия и ветеранами. Все, что предусмотрено коллективным договором: стимулирующие выплаты, жилищные ссуды, добровольное медицинское страхование, обеспечение условий для профессионального роста и организация досуга — выполнено в полном объёме.

Фото: пресс-служба ИЭМЗ "Купол"

— Вы сказали о совершенствовании изделий. Известно, что ЗРК семейства «Тор» непрерывно модернизируются. Что удалось сделать в этом направлении в прошлом году?Как обстоят дела с разработкой новых изделий?

— Как и в предыдущие годы, мы активно вели НИОКР. Эти работы направлены на улучшение всех тактико-технических характеристик наших ЗРК, ведутся работы по модернизации как комплекса в целом, так и его ключевых узлов и приборов, диверсифицируется несущая база.

Также ведутся разработки двух новых изделий оборонной тематики. Это универсальный мишенно-тренировочный комплекс «Адъютант» и боевая машина отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК «Тайфун-ПВО». Их разработка ведется нами в инициативном порядке, т.е. за счет собственной прибыли, но в тесном сотрудничестве со специалистами Министерства обороны РФ и при поддержке Концерна ВКО «Алмаз-Антей».

— А что нового появилось в части производства гражданской продукции?

— Мы регулярно осваиваем новые гражданские направления. В 2020 году стартовали два новых производства. Первое — это проект «Промхолод»: выпуск систем и элементов систем холодоснабжения. В числе потенциальных потребителей — промышленные предприятия, ж/д транспорт, объекты Минобороны, МЧС. Первый большой государственный контракт в рамках данного проекта нами уже выполнен. Вторая новинка — рециркуляционные охлаждающие установки (РОУ) для атомных электростанций. Атомная тематика для нас не нова, мы ею занимаемся многие годы, поставляем оборудование практически для всех строящихся АЭС (российских проектов). Но сам продукт – новый, первая серийная партия выпущена в прошлом году.

Не менее успешно продолжалась на предприятии и работа по выпуску другой продукции гражданского назначения. В 2020 году темпы роста производства гражданской продукции ИЭМЗ «Купол» составили 150%.

— Фанил Газисович, вы прошли вместе с предприятием большой путь. Какие вехи вы могли бы отметить на этом пути? Насколько накопленный опыт помогает руководить предприятием?

Фото: пресс-служба ИЭМЗ "Купол"

— Действительно, путь большой: я работаю на предприятии с 1972 года. Начал работу регулировщиком 3-го разряда в одном из выпускающих цехов. Тогда мы только начинали осваивать производство ЗРК «Оса». Работал мастером, потом старшим мастером, затем – заместителем начальника цеха. Это все в дореформенный период, в 70-80-е годы. В 90-е, в период кризиса, уже довелось решать более масштабные задачи. Тогда временно военная продукция оказалась не востребована и руководители предприятия, и я в том числе, искали пути применения компетенций завода в гражданской сфере. Было два больших проекта, которые удалось успешно реализовать. Это выпуск сверхчистых материалов для микроэлектроники и производство изделий методом торцевой раскатки. Эти два проекта активно реализуются и развиваются по сей день и, уверен, будут востребованы в дальнейшем.

В 2001 году я был назначен заместителем генерального директора предприятия по финансовой деятельности. Это был уже совершенно новый уровень. Работа в обеспечение текущей деятельности всего предприятия. Финансовое обеспечение выпуска изделий, НИОКРов и т.д. Ты интегрирован абсолютно во все сферы деятельности предприятия. Одновременно — огромнейший опыт на «внешней площадке». Это коммуникация с органами военного управления, с существующими или потенциальными партнёрами. И самое важное — это опыт управления большим коллективом, где очень много разных функций, это работа с людьми, это общение.

— Насколько изменился завод за те без малого полвека, которые вы живете одной с ним судьбой? Нынешний «Купол» это все тот же Ижевский электромеханический завод или это два разных предприятия?

Фото: пресс-служба ИЭМЗ "Купол"

— Завод и изменился, и остался прежним. С точки зрения производственных площадей и промышленных технологий это два разных предприятия. Когда я пришел на ИЭМЗ, еще даже головная площадка была не до конца отстроена и обустроена. 2-я и 3-я площадки только начинали работу.

После проведенного в последнее десятилетие технического перевооружения, ИЭМЗ «Купол» является заводом XXI века. При этом, обновление материально-технической базы идет непрерывно. Так, в прошлом году мы приобрели и начали реконструкцию новых производственных площадей – 7-й площадки ИЭМЗ «Купол». По размерам она сопоставима с головной, что не просто решает наши текущие задачи по размещению новых производств, но и создает серьезный резерв на будущее.

Хочется отметить, что и приобретение новых производственных площадей и другие наши инвестиционные проекты находят поддержку у руководства Концерна ВКО «Алмаз-Антей». Также в реализации своих проектов мы получаем помощь руководства Удмуртии, в частности, при поддержке республиканских властей идет работа по созданию индустриального парка на 7-й площадке.

Однако, меняясь в своих материальных проявлениях, завод остается неизменен в своих традициях, своей душе. В этом нет противоречия, поскольку именно дух стремления к совершенству и обеспечивает все те позитивные изменения, которые происходят на предприятии.