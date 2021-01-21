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На Урале прокуратура начала проверку из-за гибели работника на делянке

Свердловская прокуратура проводит проверку в связи с гибелью на делянке сотрудника лесозаготовительной организации ООО «Лесторг». Как рассказали в пресс-службе ведомства, установлено, что 19 января 2021 года при транспортировка поваленных деревьев на делянке погиб 39-летний мужчина. Это произошло в Нижне-Тагильское лесничество рядом с селом Мурзинка. Обстоятельства получения травм устанавливаются.

Мужчина работал в «Лесторге» в должности чокеровщика. «В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку соблюдения организацией требований трудового законодательства в части охраны труда работников. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

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