ВЭФ и BCG призвали к борьбе с загрязнением воздуха в логистических цепочках

Сегодня Всемирный экономический форум (ВЭФ) и консалтинговая компания BCG представили исследование, в котором говорится о возможности сокращения парниковых выбросов в логистических цепочках ведущих отраслей экономики. Исследование отмечает, что 50% всех выбросов приходится на восемь цепочек поставок в таких сегментах, как продукты питания, индустрия моды, FMCG, электроника, автомобильная индустрия, профессиональные услуги и грузовые перевозки.

ВЭФ и BCG считают, что сокращение выбросов в логистических цепочках может иметь не меньший, а то и больший положительный эффект для борьбы с изменением климата, чем сокращение выбросов при самом производстве. Для этого компаниям необходимо оптимизировать географическую цепочку для максимально возможного сокращения перемещений сырья и товаров без ущерба для бизнеса.

Управляющий директор ВЭФ Доминик Вогрей заявил: «Отчет показывает, что у компаний есть возможность оказать огромное влияние на борьбу с изменением климата… за счет декарбонизации их цепочки поставок». «Чтобы реализовать эту возможность, необходимо обеспечить правильное взаимодействие между правительствами и компаниями. Мы призываем политических лидеров и руководителей корпораций присоединиться к этой инициативе, чтобы формировать положительную динамику в этой сфере»,— заметил он.

По мнению соавтора отчета, управляющего директора и партнера центра климатических инициатив BCG Патрика Херхольда, «утверждение, что затраты являются основным барьером для снижения углеродных выбросов, все чаще оказывается необоснованным»: «Около 40% выбросов в рамках восьми основных цепочек поставок, которые мы проанализировали, можно сократить за счет мер, приводящих к снижению затрат, или с затратами менее €10 на тонну эквивалента CO2. Повышение эффективности процессов и использование переработанных материалов, а также закупка большего количества возобновляемой энергии дают компаниям значительный выигрыш с климатической точки зрения при очень низких затратах».

Евгений Хвостик