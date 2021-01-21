В правительство заводят пропаганду

Члены комитета по госстроительству и местному самоуправлению Саратовской областной думы одобрили кандидатуру директора филиала Саратовского государственного технического университета в Энгельсе Романа Грибова на пост зампреда облправительства. Господин Грибов имеет большой опыт работы в СМИ, был заместителем директора ГТРК «Саратов», занимал руководящий пост в региональном отделении «Единой России». Мнения членов комитета по поводу кандидата разделились: одни считают его достаточно компетентным для того, чтобы возглавить социальную сферу региона, другие называют несамостоятельным. Источники „Ъ“ и эксперты считают, что основной задачей господина Грибова будет проведение выборов в Государственную думу в интересах партии власти.

Кандидатуру директора Энгельсского технологического института (филиала) СГТУ Романа Грибова одобрили на должность заместителя председателя правительства Саратовской области по социальной сфере. Обсуждение проходило вчера на заседании комитета по государственному строительству и местному само­управлению Саратовской областной думы.

Обсуждение кандидатуры, которую предложил губернатор области Валерий Радаев и представил депутатам председатель правительства Роман Бусаргин, происходило довольно бурно. Представители КПРФ и ЛДПР заявляли, что губернатор предложил кандидата, не имеющего опыта работы в госслужбе.

Согласно официальной биографии, Роман Грибов — филолог по образованию — с 1990 по 2012 годы работал на ГТРК «Саратов» сначала спортивным корреспондентом, затем заместителем директора по информационному вещанию. В 2013 и 2014 годах был проректором и заместителем директора по работе с государственными органами и общественными организациями Саратовского социально-экономического института РЭУ им. Г.В.Плеханова. 11 декабря 2014 года вошел в политсовет и президиум политсовета Саратовского регионального отделения «Единой России». С 2017 года — директор Энгельсского технологического института (филиала) СГТУ.

Представители оппозиционных партий потребовали, чтобы господин Грибов рассказал о своих достижениях в работе. Он сказал, что ему «не стыдно за журналистскую карьеру». «Я начинал работать внештатным корреспондентом и дошел до руководящего звена. Принял решение уйти с телевидения. Восьмой год я работаю в сфере высшего образования. В 2017 году в филиале СГТУ в Энгельсе была катастрофическая ситуация — оставалось всего семь бюджетных мест. В 2020 году мы принимали на бюджет 100 студентов. Вуз зажил другой жизнью»,— заявил он.

Депутат от КПРФ Николай Бондаренко обратил внимание на то, что кандидат 52 раза был за границей и три раза — в 2020 году. Либерал-демократ Станислав Денисенко отметил, что выезжать за пределы страны в пандемию коронавируса безответственно. Роман Грибов пояснил, что был за границей до пандемии и его «никто не лимитирует», как проводить время в отпуске.

Единороссы поддержали господина Грибова. Депутат Сергей Гладков заявил, что он «показал уровень компетенции, достаточный для занятия должности». Ольга Болякина назвала кандидата в зампреды «конструктивным, вдумчивым, ставящим во главу угла интересы людей». Алексей Антонов отметил «хороший опыт» Романа Грибова в сфере образования. «Особо хотел бы отметить его системный подход к работе, умение держать удар и добиваться решения поставленных задач»,— подчеркнул господин Антонов.

Оппозиция не поддержала кандидата. Беспартийный депутат Иван Чепрасов заявил, что ему непонятно, по какому принципу выбираются кандидаты на ту или иную должность. Член ЛДПР Станислав Денисенко предложил Роману Грибову вернуться в тележурналисты, предположив, что в этой сфере он сделает гораздо больше для пиара области. Вопрос будет вынесен на заседание областной думы.

Источник „Ъ“, близкий к саратовскому реготделению «Единой России» считает, что господин Грибов будет курировать избирательную кампанию в Государственную думу в Саратовской области. По данным источника „Ъ“, Роман Грибов уже сейчас работает в избирательном штабе саратовского регионального отделения «Единой России». В 2016 году он также занимался избирательной кампанией «Единой России» в Государственную думу в статусе заместителя секретаря реготделения партии.

По данным kartoteka.ru, Роман Грибов является единственным учредителем ООО «РГ Студия», занимающееся издательской деятельностью. Компания владеет информационным агентством Saratovdaily. «РГ Студия» выступало заявителем на получение грантов на размещение социально значимой информации от правительства Саратовской области для еженедельника «МК в Саратове» и телеканала «Россия». Согласно официальной отчетности, в 2019 году выручка ООО «РГ Студия» составила 124 тыс. руб., наличие прибыли в годовом отчете ООО не указывает.

Депутат Александр Анидалов (КПРФ) считает кандидата на пост зампреда правительства по социальной сфере несамостоятельным. Он удивлен, что в условиях пандемии на такую должность зампреда назначают журналиста, а не, например, медика. «Пропагандиста в условиях выборов и пандемии делают вторым лицом в правительстве. Значит, основная цель не здравоохранение, образование или борьба с бедностью, а пропаганда, умение отвечать оппонентам»,— отметил господин Анидалов.

Политолог Александр Пантелеев, в свою очередь, предположил, что Романа Грибова хотят назначить на пост зампреда по соцсфере «по принципу удобства, а не компетенции». «Ведь он, даже будучи журналистом, в основном занимался спортивным событиями, а не ситуацией в сфере образования, рынка труда или ЖКХ.Полагаю, что его сочли удобным: он не будет задавать лишних вопросов или принимать несогласованные решения»,— отметил политолог.

Марина Ковалева