Дело прорвалось в центр

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать центральному аппарату ведомства для дальнейшего расследования уголовное дело о крупной коммунальной аварии в Волжском Волгоградской области, в результате которой пострадали четыре человека, двое из них погибли. ЧП произошло 3 января из-за прорыва шва подземного трубопровода, что привело к обрушению дорожного полотна. По подозрению в причастности к происшествию были задержаны начальник теплового района и главный инженер ООО «Волжские тепловые сети». В коммунальной организации сообщили, что пока следствие ведется, делать выводы о причинах ЧП и виновности сотрудников ­рано.

Уголовное дело о гибели людей из-за прорыва теплотрассы в Волжском Волгоградской области передается в центральный аппарат СК РФ. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на оперативном совещании с руководителями подразделений центрального аппарата ведомства и региональных следственных управлений. Он дал поручение наиболее полно исследовать все связанные с происшествиями обстоятельства. Кроме того, глава ведомства подключил к расследованию Главное управление криминалистики (Криминалистический центр) СК России.

Крупная коммунальная авария произошла 3 января на пересечении улиц Оломоуцкой и Мира в Волжском. Предположительно, из-за скачка давления в сети горячего водоснабжения произошел прорыв шва подземного трубопровода, расположенного под проезжей частью. Под напором горячей воды и пара разрушился асфальт, что привело к обрушению части дороги. В результате ЧП пострадали четыре человека, один из которых впоследствии скончался в больнице. У погибшего 75летнего пенсионера медики диагностировали ожоги 60% тела.

Как сообщили в волгоградском СУ СКР, следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека»). 12 января скончался еще один пострадавший — 65летний мужчина умер в лечебном учреждении от полученных ожогов.

С учетом того, что количество жертв увеличилось до двух человек, уголовное дело переквалифицировали на более тяжкий состав преступления — ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

В ходе выяснения причин аварии выяснилось, что тепловую магистраль ввели в эксплуатацию 36 лет назад. В 2003 году ее капитально отремонтировали, гарантийный срок службы магистрали истекает в 2023 году. Специалисты произвели лабораторное исследование изъятых с места происшествия фрагментов металлических труб и гильзы и пришли к выводу, что причиной прорыва стал сильный коррозийный износ трубы.

Следователи установили, что обслуживание трубопровода осуществляет ООО «Волжские тепловые сети». После ознакомления с документацией, изъятой в организации, выяснилось, что магистральные трубопроводы разделены на два тепловых района, ответственность за исправное состояние которых возложена на определенных сотрудников. Общее руководство системой производственного контроля осуществляет главный инженер хозяйствующей компании.

По версии следствия, начальник теплового района № 2 Михаил Чипликов и главный инженер Геннадий Харченко якобы не предпринимали мер по поддержанию трубопровода в технически исправном состоянии, а также по выявлению и устранению образовавшихся повреждений, в том числе коррозии. Именно это, по версии следствия, привело в дальнейшем к непоправимым последствиям. В минувший понедельник господа Чипликов и Харченко были задержаны.

Представитель ООО «Волжские тепловые сети» Лариса Гусикова сказала „Ъ“, что, пока ведется следствие, сказать о виновности кого-либо из сотрудников в компании не могут. «Работает комиссия, проводится экспертиза, мы ждем всех результатов. Предварительные выводы делать рано»,— отмечает специалист. По ее словам, «был технический инцидент», и компания «приняла оперативные меры». Госпожа Гусикова также уточнила, что фирма оказывает «всю возможную помощь пострадавшим и в организации похорон, и в лечении». «За собой свою вину чувствуем»,— заключила она.

Мария Шахрай