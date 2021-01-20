Morgan Stanley успешно закончил 2020 год вслед за другими американскими банками

В среду американский банк Morgan Stanley представил финансовую отчетность (.pdf) за четвертый квартал и весь 2020 год: выручка банка за год в целом увеличилась на 16%, до $48 млрд, чистая прибыль — на 22%, почти до $11 млрд. Еще более существенным оказался рост за четвертый квартал: выручка выросла на 25,6%, до $13,6 млрд, чистая прибыль увеличилась на 51%, до $3,4 млрд. Результаты четвертого квартала сильно превысили ожидания аналитиков FactSet, прогнозировавших, что выручка составит $11,6 млрд, а прибыль на акцию — $1,3 (против $1,8 в итоге).

Днем ранее столь же успешную отчетность за прошлый год опубликовали два других крупных американских банка — Goldman Sachs и Bank of America. Наилучшими оказываются результаты банков, для которых основным является инвестиционный бизнес, этому способствует нестабильность фондовых рынков, позволяющая извлекать высокую прибыль из торговых операций. Одним из таких банков является и Morgan Stanley. Его выручка от торговли акциями и облигациями выросла за квартал на 32%, до $4,2 млрд, а выручка от консультирования по сделкам и андеррайтинга при размещениях — на 46%, до $2,3 млрд. Помимо этого хорошим результатам банков помогают оживление экономики, что позволяет снижать резервы на покрытие кредитных потерь, а также сохраняющиеся низкие процентные ставки.

Яна Рождественская