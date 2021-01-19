Американские банкиры ударно закончили непростой год

Сегодня американские банки Goldman Sachs и Bank of America открыли сезон банковской отчетности за четвертый квартал и весь 2020 год. За счет операций с ценными бумагами на нестабильных рынках Goldman Sachs вдвое увеличил свою квартальную прибыль, а годовая выручка банка стала рекордной с 2009 года. В отличие от Goldman Sachs, для которого инвестиционные операции являются основными, результаты Bank of America оказались скромнее. Тем не менее его квартальная прибыль все равно оказалась выше прогнозов аналитиков благодаря высвобождению части резервов, отложенных ранее на покрытие кредитных убытков.

Сезон банковской отчетности в США традиционно привлекает внимание СМИ и аналитиков, поскольку именно состояние банковского сектора является одним из ключевых показателей общей экономической ситуации. В кризисные времена интерес к положению дел в банковской индустрии возрастает еще больше — в памяти еще свежи события 2008–2009 годов, когда проблемы на американском финансовом рынке вызвали глобальный финансовый кризис.

Уже по итогам второго квартала прошлого года, на который в США и многих странах мира пришлись наиболее жесткие карантинные меры, стало ясно, что банкам удается удерживать ситуацию под контролем. Несмотря на рекордный рост резервов для покрытия кредитных убытков, одним банкам удалось остаться в прибыли, а другим — нарастить выручку по ключевым показателям, например операциям с ценными бумагами и другим инвестоперациям. В третьем же квартале многие ведущие американские банки отчитались о результатах, превзошедших прогнозы аналитиков во многом благодаря постепенному оживлению экономики после ограничений и сокращению резервов на покрытие кредитных потерь.

Открывшие сегодня сезон Goldman Sachs и Bank of America в целом продолжили тренд, наметившийся после третьего квартала благодаря оживлению экономики, позволяющей снижать резервы на покрытие кредитных потерь; нестабильности фондовых рынков, позволяющих извлекать высокую прибыль из торговых операций, а также благодаря продолжающейся политике властей — поддержанию рекордно низких учетных ставок и программ выкупа активов.

Квартальная выручка Goldman Sachs составила $11,7 млрд, что на 18% больше, чем годом ранее, а прибыль выросла на 135% — до $4,5 млрд ($12,1 в пересчете на акцию). Оба этих показателя существенно превысили прогнозы аналитиков FactSet, ожидавших квартальной выручки $9,99 млрд, а прибыль — на уровне $7,39 в пересчете на акцию.

Годовая же прибыль Goldman Sachs составила $9,5 млрд, что на 12% больше, чем годом ранее, а выручка — $44,56 млрд — на 22% больше, чем в 2019 году.

По подсчетам The Wall Street Journal, годовая выручка Goldman Sachs оказалась рекордной с 2009 года, а выручка по торговым операциям достигла максимальных показателей за последние 10 лет.

В отличие от Goldman Sachs, для которого инвестбанковские операции являются ключевыми, результаты Bank of America оказались не столь блестящими. Выручка за четвертый квартал составила $20,1 млрд, что на 9,8% меньше, чем годом ранее, а чистая прибыль — $5,5 млрд ($0,59 в пересчете на акцию), что на 21% меньше, чем в четвертом квартале 2019 года.

Выручка Bank of America за весь 2020 год составила $85,5 млрд, что на 6,2% меньше, чем в 2019 году, а чистая прибыль — $17,9 млрд — на 34% меньше, чем годом ранее.

Впрочем, чистая прибыль банка в четвертом квартале все равно превысила прогнозы аналитиков Refinitiv, ожидавших этот показатель в районе $0,55 на акцию. Это произошло во многом благодаря резкому сокращению резервов, которые банку пришлось выделить на покрытие кредитных потерь (до $53 млн), и высвобождению $828 млн из резервов, выделенных ранее.

Инвесторы сначала негативно отреагировали на отчетность Bank of America — котировки опустились на 0,8%, но затем отыграли потерянное, и рост к предыдущему дню составил уже 0,7%. «В течение 2020 года мы стали свидетелями драматических последствий в нашей экономике и, как следствие, операций нашей компании. В четвертом же квартале мы продолжали наблюдать признаки экономического восстановления, роста потребительских расходов, стабилизации обстановки с потребительскими кредитами, ситуации на рынках и инвестиционной активности»,— отметил глава Bank of America Брайан Мойнихан.

Евгений Хвостик