Под одеждой меняются площади

Продолжающийся на fashion-рынке кризис заставляет ритейлеров пересматривать политику относительно офисных площадей. Так, сеть Modis решила перенести штаб-квартиру из центра Москвы в гибкий офис в Даниловском районе, что позволит сократить затраты на аренду. А сеть Familia, напротив, рассматривает возможность перебраться из «Даниловской мануфактуры» на Красную Пресню.

Компания Modis арендует 340 рабочих мест (1,9 тыс. кв. м) в гибком офисе Apollax Space в бизнес-центре «Рябовская мануфактура» под новую штаб-квартиру, рассказал “Ъ” представитель площадки. Договор аренды, по его словам, заключен на три года. В Apollax Space добавляют, что 90 мест для компании уже готовы, остальные находятся на этапе финишной отделки, занять их компания должна в феврале. В Modis на вопросы “Ъ” не ответили.

Apollax Space — проект Apollax Group, собственника бизнес-центров класса В, среди которых — «Лесная 43», «Цветной 30-1» и «Меридиан». В проект сети гибких офисов группа в прошлом году вложила 100 млн руб., в 2020-м планирует инвестировать еще 150 млн руб. Сооснователем Apollax Space в компании называют Ивана Гуськова, бенефициары группы не раскрываются. Головной офис Apollax Group находится на Кипре. По данным Kartoteka.ru, Apollax Group также выступает соучредителем ООО «Паритет-Инвест», доли в которой есть у Дениса Шафраника, сына бывшего в 1993–1996 годах министром энергетики Юрия Шафраника, а также экс-главы Федеральной грузовой компании Алексея Тайчера. Кипрская структура Apollax Group также владеет ООО «СК Инвестиции», гендиректор которой Илья Беляев работал с Денисом Шафраником в британском Barclays Capital. В 2012 году они создали фонд Supremum Capital, который специализируется на венчурных, прямых инвестициях и вложениях в недвижимость.

Modis — российский бренд одежды, существующий с 2007 года. Основным собственником бизнеса считался бизнесмен Игорь Сосин, погибший в конце прошлого года во время отпуска на Занзибаре. О порядке деления его активов между наследниками официально не сообщалось. Ранее штаб-квартира Modis находилась в бизнес-центре Wall Street на Валовой улице, в центре Москвы.

Директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина называет переезд Modis в «Рябовскую мануфактуру» явным примером оптимизации расходов на офис. По ее словам, запрашиваемая ставка аренды в Wall Street — 36 тыс. руб. за 1 кв. м в год, без НДС и расходов на эксплуатацию. В «Рябовской мануфактуре», по словам директора отдела по работе с владельцами офисных помещений компании JLL Дмитрия Клапшы, средняя стоимость аренды должна быть 15 тыс. руб. за рабочее место в месяц. Исходя из средней площади места 5,5 кв. м, речь идет о 32,7 тыс. руб. за 1 кв. м в год, что включает дополнительные платежи.

О переезде задумался и другой игрок на рынке. По словам двух собеседников “Ъ” на рынке недвижимости, возможность сменить офис на «Даниловской мануфактуре» на 3,5 тыс. кв. м в бизнес-центре «Красная Пресня 22» рассматривает сеть Familia. В самой компании комментировать это отказались, сославшись на то, что договор с нынешним арендодателем пока не расторгнут. В KR Properties (владеем «Даниловской мануфактурой») и Альфа-банке (контролирует «Красную Пресню 22») на вопросы не ответили.

Гендиректор Key Capital Сергей Камлюк считает, что не последнюю роль в этом случае могла сыграть жесткая позиция собственника предыдущего офиса, если тот, например, отказался идти на уступки. Ротация сейчас характерна для офисного рынка: часть компаний стремится сократить расходы, часть — переехать на освободившиеся качественные площади, указывает он. По словам директора департамента офисной недвижимости Colliers International Натальи Боннели, ставка аренды в бизнес-центре на Красной Пресне может быть около 20 тыс. руб. за 1 кв. м в год, что примерно соответствует «Даниловской мануфактуре».

Александра Мерцалова, Никита Щуренков