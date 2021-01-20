В Орске выявлено превышение ПДК по сероводороду

Специалисты ГБУ «Экологическая служба Оренбургской области» зарегистрировали нарушения ПДК по сероводороду в Октябрьском районе Орска. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов региона.

В результате проведенных лабораторных исследований выяснилось, что в районе Орского шоссе, 6 зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в 3,4 раза. Такой же показатель зарегистрирован стационарным постом Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в районе ул. Нефтяников, 2В. Превышение ПДК выявлено и на ул. Чернышева, 21.

Предполагаемым источником загрязнения названы объекты ПАО «Орскнефтеоргсинтез». Результаты лабораторных исследований переданы в органы прокуратуры, МВД, Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области и Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Андрей Сазонов