Народная комедия «День города» выходит в прокат 21 января 2021 года

Главные роли исполняют Катерина Шпица, Антон Филипенко, Павел Ворожцов, Ольга Дибцева, Ян Цапник, Николай Шрайбер, Игорь Хрипунов, Максим Лагашкин, Светлана Камынина и другие.

Продюсерами фильма «День города» стали Дмитрий Литвинов («30 свиданий», «Невеста», «Пиковая дама»), Давид Кочаров («Большая игра», «Мертвые души», «Нежность»), Тина Канделаки («Большая Игра», «Чума!»), Игорь Мишин («Измены», «Полицейский с Рублевки») и Алексей Лихницкий и Олег Туманов. Производство картины осуществляется компаниями Planeta Inform и LIHO! в партнерстве с онлайн-платформой IVI. Это первый кинотеатральный релиз в линейке IVI Originals.

Релиз фильма запланирован компанией «Каропрокат».

Безбашенная комедия «День города» рассказывает об одном дне из жизни жителей провинциального Любякино. Празднуя День города, люди не заметили, что рабочую поездку через населенный пункт запланировал сам президент. Внезапная новость повергает всех в шок и порождает хаос: мэр, участковый, батюшка и другие герои из этого места, затерянного в глубинке, забытого богом и прогрессом, должны в кратчайшие сроки привести активно отмечающий, как в последний раз, город в приличный вид, наспех замаскировать проблемы от взгляда из охраняемого кортежа и изобразить, что это территория высокой культуры быта.

Создатели картины обещают зрителю комедию положений из нескольких связанных между собой историй в духе гоголевского «Ревизора», но в современной интерпретации: ожидаются погони, музыка, танцы, шутки и любовь без границ.

В последние годы жанр народной комедии находится на взлете. В качестве ближайших референсов создатели «Дня города», имеющего большой кассовый потенциал, называют проекты «Квартета И» и культовый фильм «Горько» Жоры Крыжовникова, также посвященный исследованию нашей ментальности.

«Русский человек всегда, даже в самые тяжелые времена, смотрит на все происходящее с юмором. Потому что юмор — это единственное, что нам остается, когда вокруг все идет не по плану. В нашем фильме будет много смеха. Разного: отвязанного и сатиричного, но и романтического и лиричного. Потому что в мире все равно правит Любовь. И наши герои через эту любовь — к своему городу, к своим половинкам — решают нешуточные проблемы, которые возникают на их пути. Мы действительно считаем, что у нас получилось настоящее народное кино. Ироничное, доброе, позитивное. Рассчитываем, что в непростые времена оно поднимет настроение нашему зрителю и привлечет их в кинотеатры», — комментирует идею создания проекта продюсер Дмитрий Литвинов.

«Эта комедия прежде всего о том, что происходит сегодня у нас в стране. При этом ровно то же самое было десятки и сотни лет назад. Острая тема, искрометный юмор, родные и положительные герои, необычные ситуации, любимые песни — все это ждет зрителя в фильме», — делится генеральный продюсер платформы IVI Давид Кочаров.

Проект «День Города» начинался как короткий метр, задуманный студентами Московской школы кино. Всего было снято три фильма, а затем принято решение объединить эти три новеллы в альманах, сделав их сценарной базой для полноценного полного метра. После нескольких лет работы над материалом с участием группы, режиссера и партнеров проекта был полностью переписан сценарий. Летом 2020 к съемкам третьего блока был привлечен режиссер и сценарист Алексей Харитонов (креативный продюсер сериала «Дылды», сценарист сериалов «ЧОП», «90-е. Весело и громко» и «Родком», режиссер короткометражного фильма «Взятка», представленного в конкурсе фестиваля «Кинотавр» в 2018 году).

Для него проект стал дебютом в игровом полном метре, но все сложилось удачно: «В целом все звезды, которые согласились сниматься, с пониманием отнеслись к тому, что я начинающий режиссер, что у них больше опыта, чем у меня. Много чего предлагали, много шуток, которые войдут в финальный монтаж. Очень хочется отдельно отметить Колю Шрайбера: он человек с прекрасным чувством юмора и классно почувствовал историю. Многое, что он предложил, вошло в фильм, мне очень понравилось с ним работать. Но все привнесли в фильм много себя, были вовлечены, хотели сделать картину еще лучше, и я им за это очень сильно благодарен. Почти со всеми актерами подружились и будем дальше работать».

«Потенциал комедии всегда высок, особенно в данный напряженный период. Очень надеемся, что наша комедия будет весьма кстати. Ситуация на рынке тяжелая — всем понятно, что происходит, но успех фильма „Непосредственно Каха” вдохновляет и подтверждает теорию о дефиците комедийного жанра в прокате. В „Дне города” показаны понятные, узнаваемые проблемы жителей малого города нашей Родины, присутствует нетривиальность коллизий, великолепный актерский ансамбль, юмор, музыка и много солнца — в холодную январскую пору это все делает „День города” очень перспективным релизом», — говорит продюсер Алексей Лихницкий.

Николай Шрайбер воспринял сценарий фильма как лично для него важный и злободневный: «Этот сценарий я знаю очень давно, мы по нему снимали короткий метр. Это очень интересная идея, остросоциальная, мне такие фильмы нужны как артисту, как личности, живущей в этой стране, мне это нравится. Мне нравится такой юмор, такая подача материала, мне нравится происходящая в фильме абсурдность, которую ощущает каждый, кто находится в этой стране».

«Хвала богам, иногда все так складывается в один пучок, что остается только радоваться удаче! Эта работа — как раз тот случай. Тут и мой интерес к студентам МШК, и талантливая компания, и оригинальный сценарий, бросающий тебе вызов! Все собралось и, кажется, получилось круто, но подождем зрительских отзывов», — отмечает исполнитель одной из главных ролей Игорь Хрипунов.

Максим Лагашкин так описывает свою роль и мотивацию сняться в этом фильме: «Я играю директора завода, который делает опоры для мостов. Он ретроград, старомодный человек, боится прогресса, да и в принципе всего боится. Тревожный товарищ, постоянно в страхе, небеспочвенно, конечно, но он очень эксцентричен в своей нервотрепке. Он женат, но у нас по сюжету — любовный треугольник, мой соперник — слесарь-изобретатель, который придумывает как раз эти опоры для моста, его играет Игорь Хрипунов. Мне нравится сниматься у молодых, считаю, что поддерживать дебютантов — это круто и важно. Он позвал меня сняться в коротком метре — я с удовольствием снялся. „День города” родился из серии короткометражек, а потом продюсер Алексей Лихницкий решил объединить несколько коротких метров и сделать полнометражный фильм. Получилось смешное народное кино. А людям во все времена нужна комедия».

«Съемки начались сразу после снятия карантина, все произошло слишком быстро — я буквально впрыгнул в этот проект. Можно сказать, вечером прочел сценарий, а рано утром уже ехал на съемки. Мой герой — зоотехник, маленький человек, совершенно обычный, любит животных и философствовать. Он — один из центральных персонажей, среди которых участковый, которого играет Паша Ворожцов, его помощник Костик — Женя Михеев, батюшка — Коля Шрайбер, и секретарша — Ольга Дибцева. Все очень разные, но в итоге мы, как фантастическая четверка, спасаем мир. Мне интересна эта роль — такой маленький человек, заикающийся зоотехник. Я придумал манеру, как он говорит, прямо на площадке, предложил, и режиссеру понравилось. Если честно, срисовал с одного своего товарища — это даже не совсем заикание, а небольшая особенность речи»,— так описывает сюжет и свою роль Михаил Тройник.

Ольга Дибцева вспоминает, как присоединилась к съемочной группе «Дня города»: «Этот проект родился на режиссерском факультете Московской школы кино, где я училась у Бориса Хлебникова и Алексея Попогребского вместе с ребятами, которые и создали, придумали эту историю. Меня взяли туда актрисой, в том числе помогать докручивать, „разгонять” историю. Мы сняли короткий метр, и наш продюсер Алексей Лихницкий искал деньги и все же нашел способ, как снять этот фильм. Очень приятно видеть, как фильм из маленькой студенческой короткометражки выливается в полнометражное художественное кино с большим бюджетом, которое будет идти в кинотеатрах. Твое детище, за которое ты радел, болел, стало таким большим и значимым».

Игорь Хрипунов рассказывает, как «пострадал» на съемках «Дня города»: «Расскажу о случае: мы с Максимом Лагашкиным играли сцену, где он бил меня трюковой дубиной, которая сделана из поролона и дюралевой трубки. У меня надета защита на спине, но он же хотел сделать круче, и от дубля к дублю все больше входил в раж. В конце концов он промахнулся и попал мне аккурат по затылку — со всей дури. У меня аж в глазах потемнело, я опустился на колено, схватился за башку, думаю — все, сотрясение. Но, слава богу, я немного походил, потупил, и все прошло, обошлось. Вывод я сделал такой: если у твоего партнера дубинка, то к десятому дублю, будь уверен, она обязательно прилетит тебе в голову».

Премьерный показ картины в Москве пройдет 18 января 2021 года в киноцентре «Октябрь».

О ФИЛЬМЕ

День города

Режиссер: Алексей Харитонов при участии Игоря Марченко, Георгия Болдугерова

Оператор: Евгений Привин при участии Георгия Магалы, Алексея Артамонова

Продюсеры: Дмитрий Литвинов, Давид Кочаров, Тина Канделаки, Алексей Лихницкий, Игорь Мишин, Олег Туманов

Креативные продюсеры: Андрей Федяй, Андрей Ильичев

Исполнительный продюсер: Светлана Кабанова при участии Юлии Родионовой, Елены Замковой

Линейный продюсер: Анастасия Бельская

Художники-постановщики: Мария Фомина, Александра Филимонова, Максим Козлов при участии Виктории Фетисовой, Виталия Труханенко

В ролях: Катерина Шпица, Антон Филипенко, Павел Ворожцов, Ольга Дибцева, Игорь Хрипунов, Максим Лагашкин, Светлана Камынина, Николай Шрайбер, Александр Ильин, Светлана Левичева, Евгений Михеев, Иван Купреенко, Игорь Ознобихин, Георгий Багров, Александр Асташенок, Алла Михеева, Сергей Абрамов, Геннадий Масленников и др.

Жанр: комедия

Страна производства: Россия

Релиз: 21 января 2021 года

Компании-производители: Planeta Inform, LIHO! в партнерстве с онлайн-платформой IVI (линейка IVI Originals)

Дистрибьютор: «Каропрокат»

Приезд Президента — очень ответственное мероприятие для любого провинциального города. На любом этапе подготовки что-то может пойти не так. Но никто в Любякино не ожидал, что не так пойдет все...

IVI Originals — направление производства оригинального контента лидирующего онлайн-кинотеатра IVI. В линейке IVI Originals представлены такие хиты, как «Нежность», «Мертвые души» и «ЧУМА!». На сервисе также уже стартовали сериалы «ЧУМА! Вторая волна», Zakon i Besporyadok («Закон и Беспорядок»), «Разговорник», караоке-проект «Чумовой Новый год», шоу «Мужская тема», документальный проект «Мир после» и другие.

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