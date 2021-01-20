«Валдаи» до Чкаловска планируют запустить из Нижнего Новгорода через Городец

Новый регулярный маршрут судов на подводных крыльях «Валдай 45Р» планируют запустить в Нижегородской области. Предполагается, что суда будут курсировать из Нижнего Новгорода в Чкаловск через Городец, сообщил губернатор Глеб Никитин.

«Поручил организовать в Чкаловск через Городец новый маршрут “Валдаев” из Нижнего Новгорода. Шлюзование в пути может стать для туристов дополнительным впечатлением. Чкаловск – одно из самых перспективных туристических направлений в регионе»,— рассказал Глеб Никитин.

В прошедшем сезоне «Валдаи» курсировали по двум маршрутам: Нижний Новгород – Городец и Нижний Новгород – Макарьево и обратно. Ранее сообщалось о намерении правительства запустить суда в Павлово, Дзержинск и Стригино. В перспективе рассматриваются маршруты и в Марий Эл.

Анастасия Еремина