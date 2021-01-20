Porsche представил заднеприводный Taycan

Porsche Taycan. Фото: Porsche

Porsche Taycan. Фото: Porsche

Porsche Taycan. Фото: Porsche

Новая модификация, которая называется просто Porsche Taycan, оснащается единственным электромотором на задней оси. В базовой версии агрегат выдает 326 л.с. или 380 л.с. с опциональной батареей Plus, а в режиме Overboost при включенной функции Launch Control кратковременно отдача двигателя увеличивается до 408 л.с. и 476 л.с. соответственно.

Базовой батареей для нового Taycan является аккумулятор на 79,2 кВт/ч, а в качестве опции доступна батарея на 93,4 кВтч — запас хода электромобиля без подзарядки составляет до 431 или до 484 км соответственно.

Напомним, в настоящее время линейка электромобиля Porsche включает в себя, помимо одномоторной версии, двухмоторные варианты Taycan 4S, Taycan Turbo и Taycan Turbo S.