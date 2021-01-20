Спрос диктует нарушения

Главный проект «Корпорации развития Пермского края» — строительство микрорайона «Любимов» — проверила краевая контрольно-счетная палата. Аудиторы обнаружили при строительстве нарушения на сумму 837,8 млн руб. Они были допущены до смены руководства КРПК весной прошлого года. Действующий руководитель корпорации Алексей Бураков связывает проблемы при строительстве микрорайона с постоянной сменой подрядчиков и низким спросом на данные квартиры.



Контрольно-счетная палата Пермского края (КСП) представила комитету регионального заксобрания по развитию инфраструктуры результаты проверки строительства нового микрорайона «Любимов» в Березниках. Микрорайон строится в правобережной части города для расселения домов, признанных непригодными для проживания из-за техногенной аварии. По словам председателя КСП Геннадия Тушнолобова, в рамках проверки исследовалась деятельность краевого министерства строительства, АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) и администрации Березников за период с 2014 года по июль 2020-го.

По данным КСП, с 2014 года КРПК в рамках проекта по строительству микрорайона заключила 574 договора на общую сумму 17,9 млрд руб. «Эта сумма накап­ливалась: корпорация не успела расторгнуть один договор, как тут же заключался другой»,— отметил Геннадий Тушнолобов. Расторг­нуто было 55 договоров на 11,9 млрд руб., в том числе 38 договоров (11,8 млрд руб.) в одностороннем порядке. По 25 договорам КРПК взыскала штрафов на 191,8 млн руб. Однако, по оценке КСП, штрафы были взысканы не в полном объеме.

Геннадий Тушнолобов отметил, что в одностороннем порядке были расторгнуты 15 договоров генподряда с восемью генеральными подрядчиками. Это позволяет им обратиться в суд и настаивать на незаконности расторжения контрактов без заключения соглашения.

По результатам выборочного анализа 574 договоров, заключенных КРПК, КСП выявила, что компанией были оплачены невыполненные работы на 775,8 млн руб. Еще 10,1 млн руб., по версии КСП, использованы необоснованно, так как документы, подтверждающие выполнение работ на эту сумму, отсутствуют, хотя фактически работы выполнены. Также контрольный орган установил, что стоимость договоров была необоснованно завышена на 51,9 млн руб.

Гендиректор КРПК Алексей Бураков, возглавивший компанию весной прошлого года, заявил, что «речь идет не об оплате невыполненных работ, а о предоставленных подрядчикам авансах». По словам руководителя корпорации, большую часть средств, использованных на оплату невыполненных работ, составляют авансы ПСК «БОР» (429 млн руб.). «У него были договоры генподряда по девяти домам, но ни один из объектов не строился в срок. 304 млн из 429 были возвращены путем предъявления банковской гарантии»,— отметил господин Бураков. Часть средств вернуть не удалось, так как в 2019 году корпорация пропустила сроки предъявления гарантий. «Сейчас дела находятся в арбитражном суде»,— добавил руководитель КРПК. По его словам, действующие подрядчики «продолжают фиксировать некачественно выполненные работы». «Есть дома, где последовательно менялись четыре подрядчика. Поэтому мы вынуждены раскладывать невыполненные работы по периодам, обращаться в суды. Мы аккуратно подшиваем все эти материалы и передаем в правоохранительные органы»,— заявил Алексей Бураков.

Также в КСП отмечают, что КРПК размещала «свободные» средства в банках и получила проценты на сумму около 1 млрд руб. «Таким образом, в сложившейся ситуации корпорации экономически выгодно затягивать сроки строительства для получения дополнительных доходов»,— говорится в отчетных материалах конт­рольного органа. При этом Геннадий Тушнолобов отметил, что корпорация действовала по указанию собственника — краевого министерства строительства.

На 1 июля 2020 года в экс­плуатацию были введены 13 домов из 31 запланированного. Велось строительство четырех домов, возведение 12 домов приостановлено, по еще двум решения не приняты. «Таким образом, корпорация не выполнила обязательства по договорам долевого участия на 5 млрд руб.»,— заявил Геннадий Тушнолобов.

Алексей Бураков пояс­нил, что отказ от строительства двух ранее запланированных домов связан с низким спросом на квартиры в микрорайоне «Любимов». «У корпорации 500 непроданных, свободных квартир. При этом не расселены 340 семей, которые не хотят переезжать в микрорайон»,— рассказал господин Бураков. «Средняя стоимость 1 кв. м в левобережной части Березников — 55 тыс. руб. В микрорайоне „Любимов“ — 36–38 тыс. руб. Огромный рынок предложения при полном отсутствии спроса»,— отметил руководитель КРПК. По его словам, при строительстве двух ранее запланированных многоквартирных домов «корпорация, из-за разницы рыночных цен, может получить убыток от реализации квартир в размере почти 800 млн руб.».

«Но в соглашении есть целевые показатели, и я боюсь, что за их неисполнение федерация может потребовать вернуть свои 3,5 млрд руб.»,— возразил Геннадий Тушнолобов.

Депутаты заксобрания приняли информацию к сведению и попросили Алексея Буракова подготовить концепцию развития корпорации и подробные планы завершения строительства микрорайона. Господин Бураков ответил, что готов представить концепцию развития КРПК на мартовском заседании комитета.

Константин Кадочников