В Волгограде возведут новый физкультурно-оздоровительный комплекс

В Дзержинском районе Волгограда построят современный физкультурно-оздоровительный комплекс, рассчитанный на единовременное пребывание более 200 человек, в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

По информации облстроя, в здании ФОКа на улице Расула Гамзатова разместят универсальный игровой зал, где можно проводить занятия по бадминтону, баскетболу, волейболу и теннису. При этом функционал зала позволит также тренироваться лицам с ограниченными возможностями здоровья. На втором этаже оборудуют тренажерный зал, а также студию для аэробики и общей физподготовки. В настоящее время на площадке будущего спортивного объекта начались подготовительные работы, приступить к строительству подрядчик планирует уже в начале февраля.

Мария Шахрай