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На поддержку нижегородских аграриев направят 4,5 млрд рублей

Объем поддержки предприятий агропромышленного комплекса и развитие сельских территорий Нижегородской области увеличат на 6,8% в 2021 году. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на эти нужды планируется направить 4,5 млрд руб.

В этом году продолжат использовать меры господдержки, который действовали в 2020 году. В частности, аграрии смогут получить субсидии на развитие молочного и мясного скотоводства, племенного животноводства. Также возможно субсидирование затрат на приобретение техники. Будет действовать и грантовая поддержка фермеров, а также программа комплексного развития сельских территорий.

Как ранее сообщалось, в 2021 году на развитие животноводческих хозяйств Нижегородской области направят более 1,6 млрд руб.

Анастасия Еремина


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