Более 1,6 млрд рублей направят на развитие нижегородских животноводческих хозяйств

Объем субсидий на развитие животноводческих хозяйств в Нижегородской области в 2021 году увеличат на 8,5% по сравнению с уровнем прошлого года. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, на это планируется направить более 1,6 млрд руб.

Основную часть средств выделит областной бюджет — 1,2 млрд руб. Это почти на 15% выше уровня предыдущего года. Отмечается, что в 2021 году сохранятся все меры поддержки, действующие в 2020 году.

«В 2020 году в регионе построено и реконструировано 18 животноводческих объектов (в 2019 году 17.— “Ъ-Приволжье”). Работа в этом направлении продолжается и в 2021-м. Такая поддержка позволяет развивать животноводство и увеличивать объемы производства молока и мяса, обеспечивать перерабатывающие предприятия качественным сырьем для выпуска еще большего объема молочной и мясной продукции»,— рассказал губернатор Глеб Никитин.

Анастасия Еремина