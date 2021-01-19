КамАЗ начнет вакцинацию сотрудников от коронавируса

КамАЗ планирует начать вакцинацию своих работников от COVID-19. С просьбой выделить вакцину к президенту Татарстана Рустаму Минниханов обратился гендиректор предприятия Сергей Когогин. Об этом сообщает корпоративное издание компании.

«Вакцинирование будет организовано на предприятии, в наших медпунктах. Для того, чтобы медпункты могли пройти сертификацию, их нужно модернизировать – например, для хранения препарата требуется специальное холодильное оборудование», — отметил глава пресс-службы автозавода Олег Афанасьев.

Отмечается, что вакцинация будет проводиться на добровольной основе. Однако с сотрудниками планируют провести беседу о необходимости прививки.

"Ъ-Казань"