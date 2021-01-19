Школа в Петергофе получила предупреждение из-за 43 случаев COVID-19

Петродворцовый районный суд Петербурга привлек к административной ответственности среднюю образовательную школу № 416 за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Как сообщили в объединенной пресс –службе городских судов, в период с 14 сентября по 2 октября в школе были выявлены 43 случая коронавируса среди учеников и сотрудников. Руководство учреждения не принято решение о приостановлении учебного процесса при отсутствии 20% детей по причине ОРВИ. В ходе проверки в школе выявили и другие нарушения.

Защита ГБОУ СОШ № 416 пояснила, что школа является бюджетным учреждением. В не все рекомендации медицинских служб и органов Роспотребнадзора осуществлялись своевременно и в рамках действующего законодательства.

Суд назначил в отношении школы административное наказание в виде предупреждения.