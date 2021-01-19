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Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ   |  купить фото

Шерегеш запросил аэродром

Власти Кузбасса ищут инвесторов строительства аэропорта вблизи набирающего популярность горнолыжного курорта

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Правительство Кузбасса сообщило, что ищет инвесторов для строительства аэропорта вблизи курорта Шерегеш. Ранее губернатор Сергей Цивилев говорил, что разработанный «Новапортом» проект был признан неокупаемым, и реализацию планов по повышению авиационной доступности горнолыжного комплекса отложили на неопределенный срок. Вернувшийся активный интерес к проекту стимулировал туристический спрос, который в этом сезоне уже на 30% превысил прошлогодний.


Министерство транспорта Кузбасса сообщило „Ъ-Сибирь“ о намерении привлечь финансирование для строительства аэропорта вблизи активно развивающегося горнолыжного курорта Шерегеш в Таштагольском районе: «В настоящее время ведутся поиски инвесторов для реализации данного проекта». О его приостановке на неопределенный срок в апреле 2019 года на пресс-конференции рассказал журналистам губернатор региона Сергей Цивилев. Тогда он сообщил, что выступивший инициатором строительства холдинг «Новапорт» просчитал проект и «доложил, что он неокупаем»: «Это огромные капитальные затраты, потому что новый аэропорт планируется в горах. Поэтому сейчас этот проект не является приоритетным. Это все лежит в архиве. Может, когда-нибудь потом он будет востребован»,— сказал господин Цивилев.

Тогда же он сообщил, что проблемы транспортной доступности растущего горнолыжного курорта будут решать за счет развития железнодорожного транспорта.

Комплекс Шерегеш открылся в 1981 году. Трассы расположены на склонах гор Зеленая и Мустаг. На территории горнолыжного курорта функционируют 227 объектов: 80 гостиниц, 26 горнолыжных трасс протяженностью более 56 км, 18 подъемников. Горнолыжный сезон длится с ноября по май. В зимы 2018–2019 и 2019–2020 годов в Шерегеше отдохнули по 1,3 млн человек. По информации минтуризма Кузбасса, согласно стратегии развития курорта, к 2035 году Шерегеш должен стать круглогодичным, а поток туристов вырасти почти втрое — до 3,4 млн человек в сезон.

Основным сдерживающим фактором строительства аэропорта для Шерегеша называлась его высокая стоимость. В минтранспорта Кузбасса „Ъ-Сибирь“ уточнили, что, «учитывая сложные географические условия, горный рельеф местности и отсутствие развитой инфраструктуры», стоимость строительства аэропорта по предложенному в 2018 году проекту «Новапорта» оценивалась в 10 млрд руб. При этом речь шла о строительстве взлетно-посадочной полосы (ВПП) класса «В» с возможностью повышения до «Б».

Глава сибирского кластера «Новапорта» Евгений Янкилевич рассказал, что в 2018 году по просьбе Сергея Цивилева холдинг рассматривал локации, где можно построить аэродром ближе к Шерегешу. Проектный институт по заказу компании просчитал семь вариантов, включая город Таштагол, который был признан неперспективным для развития с учетом ограничений по рельефу и гидрологии. «Был предложен оптимальный вариант размещения аэродрома с небольшим комфортным терминалом и перспективой роста совсем рядом с Шерегешем. Все просчитано. Доложили губернатору Кузбасса о результатах, это было до начала пандемии»,— пояснил господин Янкилевич. Реализация проекта, по его словам, возможна при объединении инвестиционных усилий государства, Кузбасса и частного инвестора.

Он называет проект аэропорта в Шерегеше «сложным, но перспективным» из-за растущего турпотока и снижения сезонности. «Поток туристов — 1 млн человек в год на всех видах транспорта, но с сезонностью четыре месяца в год это сложный инвестиционный проект. С ростом интереса к внутреннему туризму поток отдыхающих растет в Кузбассе большими темпами, на Шерегеш обратили внимание сетевые брендовые гостиницы. Возникают предпосылки для снижения выраженной сезонности»,— сообщил Евгений Янкилевич.

По информации администрации Таштагольского района Кузбасса, с 14 ноября по 5 января этого года турпоток в Шерегеш составил около 494,3 тыс. человек, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.

Гостиницы в новогодние праздники были заполнены на 99,6% — это на 4,8% превышает прошлогодний показатель. В связи с популярностью курорта авиакомпания «Аэрофлот» и туроператоры TUI, «Пегас туристик» и ANEX Tour в декабре-январе запустили дополнительные регулярные и чартерные авиарейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Новокузнецк.

Будет ли в итоге реализован вариант строительства аэропорта «Новапорта» или разработан новый, правительство Кузбасса не уточняет. Исполнительный директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев по просьбе „Ъ-Сибирь“ оценил проект 2018 года. Он отмечает, что ВПП класса «Б» позволит новому аэропорту принимать региональные лайнеры (например SSJ) и все самолеты и вертолеты меньшей размерности, а также, при определенных условиях, ближнемагистральные узкофюзеляжные Boeing-737 и Airbus-320. Класс «В», по данным эксперта, ставит ограничение по размерности на уровне региональных самолетов. «Именно ВПП — самый капиталоемкий элемент. В моем понимании, строительство аэропорта в целом, включая аэровокзальный комплекс, да еще и класса „Б“, в сумму 10 млрд руб. не помещается. Если речь идет о будущем повышении, то какое-то стартовое решение принять можно, но при этом, естественно, желательно договариваться с местным правительством»,— считает господин Пантелеев.

Он также предположил, что региону не стоит ограничивать поиски инвесторов крупными аэропортовыми холдингами, которых немного: «Кризис, связанный с коронавирусной инфекцией, еще не преодолен, и прямо сейчас искать инвесторов на проект с нуля в чистом поле — это нетривиальная задача, прямо скажем».

Дарья Решетникова


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