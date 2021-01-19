Новую котельную построят в Сестрорецке при больнице №40

В Сестрорецке планируется построить новую котельную, которая должна обеспечить теплом будущее общежитие для сотрудников больницы №40. Данное решение было принято на рабочем совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства, сообщает пресс-служба Смольного.

Новую одноэтажную блочно-модульную котельную в поселке Репино на Приморское шоссе построит компания «Петербургтеплоэнерго». Ее мощность составит 1,2 МВт.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в феврале 2020 года в Сестрорецке был введен в эксплуатацию новый больничный комплекс за 1 млрд рублей.