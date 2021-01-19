В США число заразившихся COVID-19 превысило 24 млн

В США зафиксировано более 24 млн 62 тыс. случаев заражения коронавирусом, следует из данных университета Джонса Хопкинса. За последние сутки в стране выявлено почти 180 тыс. новых заразившихся. Всего в стране проведено более 283 млн тестирований на COVID-19.

Число летальных исходов в США достигло 398 тыс. За последние сутки умерли 1,7 тыс. заразившихся, день ранее — 3,3 тыс. человек.

США остаются лидером среди остальных стран как по числу заразившихся, так и по количеству смертей. Всего в мире коронавирус зафиксирован у 95,5 млн жителей планеты, умерли почти 2 млн заразившихся.

О мировой борьбе с COVID-19 и поисках его источника — в материале “Ъ” «ВОЗ уже там».