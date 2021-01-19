Московские дорожники слетели с гарантии

Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области (ГУАД) признало московскую компанию «Рус-Строй» уклонившейся от заключения госконтракта по ремонту участков дорог в Шахунье. Выиграв конкурс за 985 млн руб. на ремонт участков дорог в Шахунье, подрядчик представил недостоверную банковскую гарантию, и контракт в итоге отдали «Нижегородавтодору». Московской компании этот прокол грозил включением в реестр недобросовестных поставщиков и временным отстранением от госзаказа. Однако в УФАС решили ограничиться штрафом, чтобы не срывать работу «Рус-Строю», который стал вторым по объему работ дорожным подрядчиком в 2021–2022 годах.



Московская дорожно-­строитель­ная компания «Рус-Строй», выигравшая пять дорожных конкурсов на ремонт и строительство дорог в районах Нижегородской области на общую сумму около 3,5 ­млрд руб., лишилась своего самого крупного госконтракта. В декабре прошлого года подрядчик был признан победителем торгов на право ремонта участков автомобильных дорог в Шахунье по предложенной цене в 985 млн руб. ­Однако ГУАД как заказчик работ признал «Рус-Строй» уклонившимся от подписания контракта.

Как следует из опубликованного решения комиссии госзаказчика, победитель не смог подтвердить обеспечение исполнения контракта в размере 253,7 млн руб. Компания через единую электронную систему госзакупок предоставила скан второго листа банковской гарантии Сбербанка и пустой белый лист. При проверке по номеру выяснилось, что в реестре банковских гарантий такой документ не числится. Учитывая, что московский подрядчик также опоздал со сроком подписания госконтракта, разместив подписанный позже положенного срока только в полночь 29 декабря, ГУАД решил заключить договор со вторым участником конкурса — ООО «Нижегородавтодор». В декабре местная компания предлагала отремонтировать дороги в Шахунье чуть подешевле — за 982 млн руб., но проиграла лот из-за вызвавших споры требований ­ГУАД по опыту работы. Теперь контракт в этом муниципалитете достанется ей.

Справка ООО «Рус-Строй» учреждено в Москве в конце 2011 года, занимается дорожным строительством, ремонтом дорог, а также благоустройством парков, скверов и дворов. По отчетности компании, выручка в 2019 году составила 3,7 ­млрд руб., ­чистая прибыль — 80,4 млн. Учредители Левон Абьян и Арменис ­Хачатурян.

Связаться с представителями ООО «Рус-Строй», которое на своем сайте позиционирует себя как «лидера дорожного строительства Москвы и Московской области», не удалось, телефоны компании не отвечали. Как пояснили “Ъ-Приволжье” в ГУАД, руководство подрядчика объяснило проблему «случайной ошибкой»: якобы у них была оформлена надлежащая гарантия, но в спешке в систему подгрузили не те ­документы.

Руководитель общественной организации «Стопкартель» Александр Кулаков отмечает, что по закону заказчик, признавший победителя уклоняющимся от госконтракта, обязан уведомить об этом антимонопольную службу, поставив вопрос о включении данной организации в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). «Если ФАС согласится с доводами и включит в РНП сведения о фирме, она в течение двух лет не сможет участвовать в госзакупках. Фактически это может привести к экономической гибели предприятия», — отметил эксперт.

ГУАД действительно ходатайствовал о внесении «Рус-Строя» в реестр недобросовестных поставщиков, но комиссия УФАС не нашла для этого оснований. Видимо, подрядчик смог убедить контрольный орган в том, что злого умысла или мошенничества в его действиях не было, и, скорее всего, отделается административным штрафом, пояснил информированный собеседник “Ъ-Приволжье” (решение УФАС еще не опубликовано). Кроме того, с этой компанией уже заключены контракты на ремонты дорог в Ветлужском, Большеболдинском, Краснооктябрьском, Сеченовском, Варнавинском и Воскресенском районах области. Ранее она также выиграла тендер «Центра 800» на благоустройство территории вокруг Нижегородской ярмарки за 300 млн руб.

В свою очередь «Рус-Строй» подал судебный иск к Главному управлению автодорог, прося признать незаконным протокол заказчика и обязать его заключить госконтракт по Шахунье. Рассмотрение иска в арбитражном суде начнется в феврале, однако в ГУАД рассчитывают решить вопрос миром. «Насколько нам известно, они подали иск, потому что переживали о включении в реестр недобросовестных поставщиков. Но в ФАС для них все сложилось более-менее благополучно, и судиться с нами они, скорее всего, не будут», — сообщили в ГУАД. Госзаказчик уже заключил контракт с ООО «Нижегородавтодор» и не намерен пересматривать это решение.

Роман Кряжев