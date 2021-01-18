Setl Group отреставрирует канатный цех с водонапорной башней на Васильевском острове

Холдинг Setl Group отправил на государственную экспертизу проект реставрации и приспособления под бизнес-центр здания канатного цеха с водонапорной башней 1929-1930-х годов постройки на 25-й линии Васильевского острова. Проектирование девелопер выполнил совместно с ООО «Кант». Работы предполагается начать после получения разрешения на строительство, сообщили в компании.

Проект реставрации объекта культурного наследия прошел все необходимые стадии предварительных согласований. Документ получил положительное заключение КГИОП, после чего состоялось общественное обсуждение с участием представителей петербургского Архклуба и историков архитектуры, по итогам которого общая концепция была одобрена. Планируемый объем инвестиций в проект не уточняется.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что здание канатного цеха с водонапорной башней на Васильевском острове продавалось за 328,5 млн рублей.