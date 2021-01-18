Радий Хабиров назвал «оскорбительными» рисунки Алены Савельевой

Глава Башкирии Радий Хабиров на прошедшем оперативном совещании правительства заявил, что рисунки уфимской художницы Алены Савельевой оскорбительны и «по-скотски» изображают элементы башкирской национальной одежды. Господин Хабиров отметил, что не намерен заниматься цензурой, к чему-то призывать или что-то запрещать, но добавил, что «функционеры» из числа чиновников региона должны быть «аккуратнее с этими вещами». «Я всегда говорю, национальные отношения — самая тонкая грань, кто этого не понимает, тот недостоин здесь сидеть. Я ни к чему не призываю, но считаю, что это очень плохо»,— добавил глава.

На минувшей неделе художница Алена Савельева сообщила, что стала получать угрозы от представителей башкирских национальных движений из-за серии рисунков с полуобнаженными мужчинами и женщинами в предметах национальной башкирской одежды. На рисунки госпожи Савельевой обратил внимание национальный активист Руслан Габбасов, заявивший, что эти изображения «откровенное издевательство над башкирами». Художница обратилась с заявлением в полицию. Творчество госпожи Савельевой поддержал председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов — в соцсетях он написал, что «ни один психически здоровый башкир с чувством юмора при просмотре картинки не пострадал».

Анна Соколова