В Москве на Крещение ожидается сильный мороз

В московском регионе на Крещение, 19 января, ожидается аномально холодная погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура будет ниже нормы на 7 градусов.

«В Крещенскую ночь можно говорить о потеплении по сравнению с понедельником, но ночью будет 21–23 градуса мороза, по области — до 26 градусов. Днем температура будет в диапазоне минус 12–14 градусов, по области — до 17 градусов»,— сообщил господин Вильфанд ТАСС.

На сайте Гидрометцентра сообщается, что в Москве 19 января днем ожидается минус 14…12°, ночью — минус 18…16°. Облачно, местами небольшой снег.