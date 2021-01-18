Экс-генпродюсер «Русской медиагруппы» Сергей Балдин перешел в «СберЗвук»

Бывший генеральный продюсер «Русской медиагруппы» («Русское радио» и др.) Сергей Балдин занял новую должность генпродюсера в музыкальном стриминговом сервисе «СберЗвук», рассказали “Ъ” в пресс-службе сервиса. Также на новую для сервиса позицию директора по взаимодействию с креативными индустриями и талантами перешел экс-директор по развитию группы компаний Black Star Александр Гагиев.

Как сообщили в «СберЗвуке», господин Балдин будет отвечать за коллаборации с правообладателями и артистами и развивать «восприятие сервиса в индустриальных сообществах», а также курировать наполнение продуктов компании контентом, в том числе эксклюзивным. Александр Гагиев будет обеспечивать взаимодействие с экосистемой «Сбера», а внутри сервиса создавать инфраструктуру и механики для реализации творческих и продюсерских задач.

«Мы создаем специальную платформу в коллаборации с экосистемой "Сбера", где будут представлены сервисы для развития бизнеса производителей контента и правообладателей, а также инструменты для поддержки и продвижения их творчества. Запуск этой платформы и привлечение на нее пользователей — авторов, артистов, подкастеров, правообладателей и др.— как раз будет основной задачей Сергея и Александра в ближайшее время»,— отметил гендиректор «СберЗвука» Михаил Ильичев.

Сбербанк закрыл сделку по покупке 100% компании «Звук» в конце сентября, ее сумма не раскрывалась. Сервис существует с 2010 года, на момент покупки его Сбербанком число зарегистрированных пользователей составляло 6 млн.

Дмитрий Шестоперов