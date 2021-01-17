«Полицейские готовы действовать жестко»

ОМОН начал вытеснять людей из аэропорта Внуково, куда должен прилететь Алексей Навальный. Росгвардейцы взяли толпу в кольцо и силой вытесняют ее на улицу. Ранее были задержаны несколько сторонников Навального, а также журналист «Новой газеты», сообщают Telegram-каналы. Полтора часа назад Навальный вместе с женой Юлией вылетели из Берлина в Москву. Они сейчас на борту самолета авиакомпании «Победа», он должен приземлиться примерно через час. Во Внукове усилили меры безопасности и ограничили доступ в здание. Но сторонникам Навального, это в основном очень молодые люди, удалось пройти внутрь. В толпе неожиданно оказались даже фанаты Ольги Бузовой, они приехали встречать певицу. Что сейчас происходит в аэропорту, рассказал корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов.

— ОМОН и Росгвардия активно задерживали людей в аэропорту Внуково, и, видимо, сейчас продолжат делать это, поскольку события разворачиваются теперь в двух точках терминала. Первая — это, соответственно, сам вход в аэропорт. Тут две двери, через которые люди проходили в течение дня, и те, у кого были билеты, проходили дальше через рамки металлоискателей, но в последние 15 минут ОМОН буквально зачистил эту территорию. Сейчас здесь выстроилась внушительная очередь, видимо, из тех, кто все-таки с билетами пришел.

Остальных людей сотрудники полиции и росгвардейцы, действительно, буквально выдавливали из этого самого входа.

Перед этим сотрудник полиции с мегафоном подошел ко входу в аэропорт и несколько раз попросил людей, у которых нет билетов, не создавать толпу, не мешать тем, кто собирается вылетать, и выйти на улицу. После примерно 10 минут таких уговоров полицейские все-таки начали активно действовать, и сейчас видно, как полицейские заблокировали вход в аэропорт и пропускают еще строже, буквально единицы людей проходят с билетами.

Параллельно с этим молодые люди, которые стояли непосредственно возле зоны международного прилета, где и должен, по идее, появиться Алексей Навальный, подняли вверх сразу несколько плакатов на большом ватмане, и удивительное дело, но некоторые из них были посвящены певице Ольге Бузовой. Я видел, как задерживал ОМОН молодого человека с надписью «Ольга Бузова» и с большим количеством нарисованных сердец на куске ватмана, этого молодого человека под руки и увели сотрудники полиции из аэропорта. И вот сейчас возникла такая небольшая пауза. Те люди, которые держали плакаты, они синхронно подошли ближе к зоне прилета, их оттеснил ОМОН к ширме, которая отделяет всех от зоны прилета, но активных действий в данный момент полиция не предпринимает.

Самым ярким задержанием стал случай, когда в этой тесной толпе, в замкнутом пространстве на входе у рамок появился мужчина в шортах, несмотря на мороз, он держал в руках российский флаг и выкрикивал фамилию Алексея Навального. Полицейские попытались сначала его уговорить перестать это делать, но он продолжал выкрикивать свои лозунги, и несколько сотрудников полиции буквально втиснулись в эту самую толпу, выхватили его и под лай собак, которые не на шутку испугались того, что происходило, этого мужчину увели. Мужчина, в общем-то, был недоволен и нецензурно выражался.

— Я думаю о тех, кто хочет сейчас воспользоваться аэропортом. Кому-то нужно улетать, есть люди, которые вместе с ним летят, возвращаются из Берлина в Москву, и если, допустим, кто-то хочет кого-то встретить, вот что делать им в этой, в такой сложившейся ситуации?

— В данный момент очень проблематично будет выйти из аэропорта, вернее выйти-то можно было легко, а вот зайти туда будет, мне кажется, сложнее, учитывая, что ОМОН в большом количестве дежурит непосредственно на входе в здание аэровокзала.

Полицейские рассредоточились сейчас, как я уже сказал, по этим самым двум точкам, и, судя по настрою, они готовы действовать довольно жестко, причем судя по тому, что слышно из их раций, руководители силовых подразделений, что надо как-то активнее действовать на улице.

Увидеть сейчас, к сожалению, что происходит за пределами аэропорта, сложно просто потому, что обратно можно будет не попасть.

Беседовал Юрий Абросимов