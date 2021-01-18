Уголь и удобрения поедут вместе

Как стало известно “Ъ”, в конце 2020 года в рамках группы СУЭК Андрея Мельниченко создана Национальная транспортная компания (НТК) для развития транспортного бизнеса. Под ее управление передаются более 50 тыс. вагонов СУЭК и «Еврохима» и шесть портов с грузооборотом в 53 млн тонн за 2020 год. В итоге НТК должна войти в пятерку крупнейших российских железнодорожных операторов и топ-3 стивидорных холдингов.

В РФ появился новый крупный транспортный холдинг: в рамках консолидации транспортных активов СУЭК и «Еврохим» создана АО «Национальная транспортная компания» (НТК). Под ее управление будет передан вагонный парк компаний (более 50 тыс. вагонов), а также шесть морских портов, специализирующихся на навалочных и генеральных массовых грузах — угле, минудобрениях, руде, строительных материалах и т. д.

Как рассказывают собеседники “Ъ”, в периметр компании войдут Мурманский морской торговый порт, Малый порт в Находке и «Дальтрансуголь» в Ванино, балкерные терминалы в Туапсе и Мурманске, выкупленные СУЭК в конце 2020 года у «Еврохима» за 20 млрд руб. (см. “Ъ” от 17 декабря). Также НТК получит в управление терминал «Еврохима» по перевалке удобрений в эстонском Силламяэ и займется проектом строительства нового балкерного терминала в Усть-Луге мощностью до 7 млн тонн в год. В управление будет передано и вагонное депо «Еврохима» в Невинномысске с перспективой продажи, рассказывают собеседники “Ъ”. Источники “Ъ” в отрасли говорили, что прорабатывались разные сценарии объединения активов, 18 декабря РБК писал, что он будет создан на базе СУЭК.

Как следует из данных СПАРК, НТК зарегистрирована 19 ноября в подмосковном Красногорске, на 100% принадлежит СУЭК. Возглавил компанию директор по логистике СУЭК Денис Илатовский. Как пояснили “Ъ” в СУЭК, НТК будет крупнейшим клиентом на сети ОАО РЖД по объему собственной грузовой базы (115 млн тонн в год) и одним из ведущих железнодорожных операторов. По объему перевалки в собственных портах — 53 млн тонн в 2020 году — НТК также станет лидером среди сухогрузных терминалов. В результате компания может войти в топ-3 крупнейших портовых холдингов РФ, уступив первое место группе НМТП, грузооборот терминалов которой за десять месяцев 2020 года составил 92,7 млн тонн. На втором месте по итогам года —терминалы УГМК, которые в 2020 году перевалили более 53,8 млн тонн. Грузооборот портовых активов Владимира Лисина, по данным «Морцентра-ТЭК», составил 36,4 млн тонн.

В СУЭК “Ъ” пояснили, что, «если в прошлом задача транспортного бизнеса была сервисной — вывозить кэптивный груз, то теперь она будет разрабатывать логистические решения для попутной грузовой базы помимо СУЭК и "Еврохима"». В компании считают своим преимуществом возможность предлагать клиентам сквозную логистическую услугу по перевозке железной дорогой, перевалке и фрахту на востоке и западе страны.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что с точки зрения железнодорожного бизнеса позиции НТК сильно не изменятся после консолидации парков СУЭК (47,5 тыс. вагонов в управлении, 25,4 тыс. в собственности) и «Еврохима» (6,7 тыс. вагонов в собственности и 6,6 тыс. в управлении). Компания обгонит «Нефтетранссервис» по объему железнодорожных перевозок и займет четвертое место в рейтинге INFOLine Rail Russia Top — сразу после Globaltrans (на первом и втором местах ФГК и ПГК). Выделение логистических активов обеспечит оптимизацию расходов и сформирует новые точки роста бизнеса, в том числе за счет работы с внешними клиентами, считает господин Бурмистров. По его мнению, в перспективе НТК может стать публичной или в ее капитал может быть привлечен стратегический или финансовый партнер, при этом главной задачей менеджмента будет соблюдение баланса интересов «Еврохима» и СУЭК, у которых разная грузовая база.

Анастасия Веденеева