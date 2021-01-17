В Татарстане за сутки коронавирус выявили у 97 человек

Минздрав Татарстана сообщил, что последние сутки, к 17 января, коронавирус выявили еще у 97 человек. Общее число зарегистрированных случаев в регионе за пандемию достигло 14 832.

За сутки 30 человек госпитализированы, 67 получает лечение на дому.

В числе заболевших один ребенок и 33 человека – старше 60 лет.

48 случаев зарегистрированы в Казани, 11 — в Набережных Челнах, 7 – в Пестречинском районе, по 3 – в Альметьевском, Апастовском, Буинском и Тукаевском районах, еще в 14 районах республики – по 1-2 случая.

Выздоровели за весь период 11 263 человек, в том числе 63 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 222 человека. 4652240

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"