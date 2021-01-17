«Локдаун» сняли во время изоляции

В сети вышел фильм про ограбление в пандемию, снятый во время жестких ограничений в Лондоне. Криминальная комедия с Энн Хэтэуэй так и называется «Локдаун». Картину выпустил стриминговый сервис HBO Max. Снял фильм «Локдаун» режиссер «Идентификации Борна» и «Мистера и миссис Смит» Даг Лайман. С подробностями — Алла Пугачева.

«Локдаун» на HBO Max получился первым проектом от голливудской студии Warner Brothers, снятым во время изоляции, да еще и про то, как не сойти с ума в этот период. Концепция фильма появилась в июле, а к разработке сценария, поиску финансирования и непосредственно съемке решили приступить не позднее сентября.

Как объяснял спешку Даг Лайман, важно было все завершить до того, как власти Великобритании введут очередные ограничения.

В итоге основные сцены команда отсняла за 18 дней, а некоторые реплики исполнители главных ролей Энн Хэтэуэй и Чиветель Эджифор не успевали заучивать и читали их с расклеенных по всей площадке листочков.

По сюжету, молодая пара оказалась «заблокированной» в одной квартире из-за введенной изоляции. Засидевшись в четырех стенах, они решаются на безумный поступок — украсть огромный бриллиант. За этим и отправляются в один из самых модных и дорогих универмагов не только Лондона, но и мира — Harrods. Кстати, часть сцен с кражей бриллианта отсняли прямо в хранилище магазина с одним условием: не показывать в кадре, где точно оно находится.

Далеко не все зарубежные критики посчитали фильм «Локдаун» удачным и своевременным. В The New York Times шутки про Zoom показались староватыми и оттого раздражающими. Скомканный процесс создания сказался на качестве ленты: избежать провисания в повествовании не удалось, подчеркивает кинообозреватель “Ъ” Юлия Шагельман: «Фильм получился очень неровный. В нем, с одной стороны, есть попытки шутить, с другой, — говорить о каких-то важных экзистенциальных вещах. В нем есть история романтических отношений, в нем есть история этого ограбления. Довольно не сбалансировано. Мне не показался этот фильм ни смешным, ни работающим как комедия или как фильм об ограблении. Даг Лайман привык работать с большими бюджетами, с боевиками. Видна попытка сделать именно такое большое голливудское кино. Но нет баланса между обстоятельствами и формой, в которой нам о них рассказывают. Изоляция работает в тех моментах, когда это какой-то арт-проект, либо короткометражка. Снимать во время карантина такое — свое рода микротренд».

Еще летом переосмыслить самоизоляцию решил Netflix — для проекта Homemade стриминг попросил режиссеров создать небольшие зарисовки в домашних условиях. Среди участников, например, оказался Паоло Соррентино. Самих себя, заточенных в домах, сыграли звезды сериала «Благие знамения» Дэвид Теннат и Майкл Шин — в проекте BBC «Постановка» они борются не с концом света, а с проблемами приготовления еды на собственных кухнях.

«Локдаун» Дага Лаймана, как и другие подобные картины, где зрители узнают себя в героях фильмов о пандемии, могут иметь терапевтический эффект, не исключает психолог Роман Сулейманов:

«Бывает, что используется метод погружения в ситуацию, которая вызывает тревогу или страх, например, панические атаки, связанные с поездками в транспорте, как один из вариантов лечения — совместно с психотерапевтом спуститься в метро.

В принципе, можно придумать и фильм какой-нибудь. В некоторых странах существуют специальные тренажеры, обустроенные комнаты для людей с аэрофобией, чтобы помочь пациенту преодолеть этот страх. Но в то же время о некоторых психотравмирующих ситуациях лучше не вспоминать — не вызовет ничего, кроме как оживления еще не зажившей психотравмы. Но однозначно фильм будет интересен. Сейчас смотреть на то, что только что пережили и до сих пор переживают в дистанционном режиме, никакого особого интереса нет».

Одна из последних попыток рассказать о сложностях отношений во время карантина уже в полном метре — комедия «Локдаун по-итальянски». Фильм вышел в мировой прокат в середине осени и смог собрать лишь около $500 тыс.

Ольга Сергиенко