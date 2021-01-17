В Петербурге за сутки выявлено 3316 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Петербурге официально подтверждено 3316 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией OVID-19. Таким образом, с начала пандемии в городе заболели в общей сложности 297 477 человек, из которых 187 135 выздоровели, 8847 — скончались. За сутки в Петербурге зарегистрировано еще 59 летальных случаев от коронавируса. Об этом утром 17 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

По России в целом общее число инфицированных COVID-19 достигло 3 568 209 (прирост за сутки — 23 586). Поправились после перенесенного заболевания за все время в стране 2 960 431 человек, 65 566 пациентов умерли.