Президентом ФК «Тамбов» стал спортивный функционер Валерий Оганесян

Собрание членов ассоциации "Футбольный клуб «Тамбов»" приняло решение о назначении на должность президента ФК известного спортивного функционера Валерия Оганесяна. Как сказано в официальном сообщении клуба, в ближайшее время господин Оганесян будет официально представлен игрокам и персоналу команды.

Сейчас ФК «Тамбов» уже вышел из зимнего отпуска и приступил к подготовке к весеннему возобновлению сезона в Российской премьер лиге (РПЛ), в турнирной таблице которой клуб пока занимает последнее место. Первый учебно-тренировочный сбор подопечные Сергея Первушина должны провести в Крымске, на базе спортивного комплекса «Гигант». Планируется, что в Краснодарском крае «Тамбов» пробудет до 29 января. При этом в спортивных СМИ появилась информация о том, что новый президент клуба не собирается работать с нынешним фактическим руководителем команды, ее спортивным директором Павлом Худяковым. Он, якобы, может занять пост гендиректора в ФК «Кубань». Отметим, что в этот клуб уже официально перешел рекордсмен «Тамбова» по числу сыгранных за него матчей, защитник Алексей Рыбин.

Валерий Оганесян ранее считался номинальным владельцем и был президентом московского ФК «Арарат», однако затем уступил клуб с амбициозными планами (подняться из ПФЛ в РПЛ) медиамагнату Араму Габрелянову. В феврале прошлого года столичный «Арарат» фактически прекратил существование.

Почему у руководства ФК «Тамбов» возник конфликт с региональной властью, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков