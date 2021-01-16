Модель цифровой трансформации здравоохранения разработают в Петербурге

Власти Петербурга намерены разработать региональную стратегию цифровой трансформации системы здравоохранения. Об этом в ходе заседания Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса заявил губернатор города Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

По словам господина Беглова, когда началась пандемия коронавируса, «все пришлось делать впервые», поскольку не было никаких готовых медицинских стратегий. «Стояла задача оперативно организовать взаимодействие между федеральными, городскими и частными медицинскими учреждениями, работу с научным медицинским сообществом и промышленностью. Мы эту работу выстроили. Но пора уходить от множества различных штабов»,— отметил он.

При этом Александр Беглов оценил деятельность по борьбе с COVID-19 в Петербурге как «пилотный проект» и отработку будущей модели цифровой трансформации здравоохранения. «Работа по этому направлению будет положена в основу всей системы государственного управления города»,— подчеркнул губернатор.