Новым председателем свердловского отделения «Яблока» избран Максим Петлин

Новым председателем свердловского отделения партии «Яблоко» избран Максим Петлин. Об этом “Ъ-Урал” сообщил сам политик. Ранее он занимал должность заместителя председателя регионального отделения партии, а также является членом федерального бюро «Яблока».

«Прежняя роль в отделении меня устраивала больше. Я не занимался оперативным управлением, а только стратегическими вещами. Например, схемой выборов в законодательное собрание. Мне не очень нравится та рутина, которая связана с должностью председателя, а больше по душе творчество: схемы, стратегии, концепции. Но других кандидатов на должность не было, поэтому мне пришлось взять эту роль на себя», — отметил господин Петлин.

Он отметил, что на конференции реготделения партии после его назначения был принят меморандум демократической коалиции Свердловской области. «Высшие руководящие органы регионального отделения подтвердили концепцию того, что теперь перед выборами мы всегда будем проводить дебаты и предварительные голосования. Что касается ближайших выборов, то в марте мы сформируем список лидеров территориальных групп, на конкурсной основе выявим лучших, после чего они уже смогут начать свои избирательные компании», — добавил Максим Петлин.

По словам политика, одной из причина ухода с должности прежнего председателя Сергея Хоренженко стало непринятие им подобной партийной концепции.

Напомним, прежний председатель свердловского отделения партии «Яблоко» Сергей Хоренженко заявил о прекращении своих полномочий на сегодняшней конференции реготделения. В разговоре с “Ъ-Урал” он уточнил, что, несмотря на прекращение полномочий, он не намерен покидать партию.

Илья Смирнов