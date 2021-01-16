Почти во всех регионах Черноземье суточное число вылечившихся от COVID-19 превышает количество заболевших

Проектный офис информационного центра по коронавирусу в РФ сообщил 16 января о еще 1243 заболевших в Черноземье. При этом выписались из больниц за тот же период 1473 пациента. Общее число инфицированных в макрорегионе достигло 163,825 тыс., а выздоровевших - 143, 929 тыс. Летальных случаев за сутки сразу 28, а за весь период уже 2823 пациента не перенесли вирус.

В Белгородской области за сутки диагноз подтвердился у 182 человек, а выздоровели - 228. Общее число инфицированных - 24,769 тыс., а выписанных - 22,379 тыс. Летальных случаев за сутки два, а за весь период - 295.

В Воронежской области - еще 389 заболевших за сутки, а выписались - 479. Всего вирус обнаружили уже у 52,453 тыс. жителей региона, а справились с ним - 47,08 тыс. пациентов. Умерли за сутки 16 заболевших, а с начала пандемии уже - 1345.

В Курской области вирус за сутки подтвердился еще у 180 человек, а вылечились - 182. Инфицированных в регионе уже 23,587 тыс., а выздоровевших - 20,791 тыс. Летальный случай за сутки один, а всего уже - 327.

В Липецкой области - еще 154 подтвержденных случая, при этом выписались за сутки - 217 пациентов. Общее число заболевших достигло 18,648 тыс., выздоровевших - 14,013 тыс. Умерли от вируса за сутки четыре пациента, а за весь период - 325.

В Орловской области за сутки вновь число заболевших совпало с количеством выписанных - по 180. Общее число инфицированных в регионе составило 24,165 тыс., а выздоровевших - 21,398 тыс. Летальных случаев за сутки два, а с начала пандемии - 305.

В Тамбовской области за сутки вирус подтвердился у 158 человек, выписали при этом 187 пациентов. Всего в регионе заболели уже 20,203 тыс., а выздоровели из них - 18,268 тыс. Летальных случаев за сутки три, а с начала пандемии - 226.

Когда в Черноземье начнется массовая вакцинация от COVID-19, читайте в материале «Ъ».

Андрей Цветков