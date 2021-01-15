Общее количество заражений COVID-19 в Ульяновской области приблизилось к 45 тысячам

По данным регионального управления Роспотребнадзора в пятницу общее количество заражений COVID-19, зафиксированных в Ульяновской области с начала пандемии, составило 40351 случай (без данных по Димитровграду, где учет ведет ФМБА, под контролем которого находится город атомщиков), суточный прирост – 346 случаев (максимальный суточный прирост в регионе был 10-11 декабря 2020 года – 294 случая).

С учетом заражений в Димитровграде общее количество заражений в регионе составило 44468 случаев. Это 3,62% от численности населения региона (по данным «Яндекс –коронавирус», в Москве этот показатель равен 7,06%, в Санкт-Петербурге – 5,44%, в Самарской области – 1,12%, в Пензенской области – 2,18%, по России – 2,41%). Прирост заражений на 100 тыс. жителей (один из основных показателей для Роспотребнадзора) составил 21,63 случая. Коэффициент распространения инфекции Rt с учетом Димитровграда равен 1,04 (рост заражений).

В Ульяновске общее количество заражений составило 23173 случая (3,69% от численности населения города).

Сергей Титов, Ульяновск