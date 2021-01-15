В Ульяновске гражданам заплатят за мусор

Ульяновск возвращается к платным пунктам приема вторсырья. Региональный оператор по обращению с ТКО компания «Горкомхоз» открыла платный пункт приема вторсырья от жителей. В компании отмечают, что принятое вторсырье – бумага, картон, стекло, некоторые виды пластика, металл и старая оргтехника – будет оплачиваться, однако конкретные расценки не называют, отмечая, что стоимость постоянно меняется, и можно перед сдачей вторсырья ее узнать по телефону пункта приема.

В «Горкомхозе» также поясняют, что перед тем, как сдать отходы в платный пункт приема, вторсырье нужно будет подготовить, собрав каждый вид сырья отдельно, затем «отходы, пройдут дополнительную досортировку на мусоросортировочном комплексе и отправятся к переработчикам».

Если вторсырья скопилось более 50 кг, компания готова вывезти его сама после получения заявки.

По словам представителя регоператора, пока открыт только один пункт приема на базе мусоросортировочного комплекса в Засвияжском районе Ульяновска. Если опыт платного приема вторсырья будет успешным, компания готова расширить этот вид деятельности и, в зависимости от спроса на услугу, открыть новые пункты приема вторсырья в других местах города по своей зоне деятельности

Андрей Васильев, Ульяновск