Производитель «Коровки из Кореновки» увеличил экспорт кубанского мороженого на 20%

Поставки мороженого из Краснодарского края на зарубежные рынки в 2020 году составили 1,3 тонн на общую сумму 4,2 млн долларов. Это на 20% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба администрации региона.

Как рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Коробка, за последние пять лет количество стран-импортеров кубанского мороженого выросло вдвое. В настоящее время его импортируют 20 государств, среди них – Китай, США, Израиль, Греция, Германия, Вьетнам, Болгария и Канада.

По данным краевых властей, экспортные поставки организует компания «Фабрика настоящего мороженого». В 2020 году она заключила соглашение на получение инвесткредита в 1,2 млрд руб., который пойдет на дальнейшее наращивание производства.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Фабрика настоящего мороженого» зарегистрировано в Кореновске в 2006 году. Основной вид деятельности – производство мороженого. В 2019 году выручка компании составила 7,59 млрд руб., чистая прибыль – 897,1 млн руб. Владельцем указано ЗАО «Ренна-холдинг». Компания выпускает продукцию под брендом «Коровка из Кореновки».

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в августе «Кореновский молочно-консервный комбинат», который также входит в группу «Ренна», заявил, что намерен увеличить объем экспорта мороженого в 2020 году на 20% по сравнению с прошлым годом и начать поставки в Саудовскую Аравию.

«В прошлом году на экспорт было отправлено более 400 тонн мороженого, по итогам текущего года мы ожидаем рост показателя в 20%, условно экспорт составит около 500 тонн», - сказал генеральный директор завода Игорь Московцев.

Он также отметил, что сложность экспортных поставок в эти страны заключается в том, что их требования сильно отличаются от российских в плане этикеточных надписей, сопровождающих документов, информации для потребителя и так далее.

В целом, по данным администрации Краснодарского края, за 11 месяцев 2020 года производство мороженого в регионе составило 47,5 тыс. тонн. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего на территории региона производством мороженого занимаются четыре крупных предприятия и несколько небольших.

Алексей Белянин