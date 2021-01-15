Сибирскую карандашную фабрику снова требуют признать банкротом

В арбитражный суд Томской области подан иск о признании банкротом ООО Сибирская карандашная фабрика. Иск подан от московского ООО «Гермес» на 351 тыс. руб. Также заявление о вступлении в дело подано от ООО «Виаком-инвест» (Москва). Сумма требований компании — 61,7 млн руб. Дата рассмотрения заявлений судом пока не назначена. В январе прошлого года в отношении карандашной фабрики был подан иск о банкротстве от новосибирского ООО «Сити-пресс». Сумма иска составила 500 тыс. руб. В феврале суд прекратил производство, так как заявитель отказался от своих требований.

В декабре 2020 года, как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», уведомление о намерении подать на банкротство карандашной фабрики также опубликовали ООО «Авангард», ООО «АТКП».

Сибирская карандашная фабрика — единственный в России и странах СНГ действующий производитель карандашей и карандашной дощечки из древесины сибирского кедра. Фабрика работает с 1934 года, производит 12 млн карандашей в месяц, сообщается на сайте компании. Выручка в 2019 году — 32,6 млн руб., убыток — 6 млн руб.

Оксана Павлова