Прокурор региона инициировал проверку качества уборки снега в Самаре

Глава надзорного ведомства Самарской области Сергей Берижицкий обязал прокурора Самары Артаму Ярыгина провести проверку работы ответственных организаций города на предмет уборки снега и наледи. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба прокуратуры.

«Надзорным органом организованы выездные проверочные рейды качества очистки дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов, придомовых территорий»,– говорится в сообщении.

В случае выявленных нарушений правоохранители обещают принять меры реагирования. Ранее в Самарской области прошел сильный снегопад. Чиновники обещали оперативно устранить его последствия за сутки. Однако до сих пор жители региона жалуются на то, что снег на дорогах и во дворах не убран или свален в кучи на тротуары и не вывозится.

Георгий Портнов