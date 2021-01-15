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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ   |  купить фото

Массовая вакцинация от коронавируса началась в Томской области

Более 3 тысяч жителей оставили заявки на прививку

В Томской области началась вакцинация жителей от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

«Записавшиеся через сайт covidtomsk.ru уже сегодня начали получать приглашения от медицинских организаций. С ними оговариваются дата и время, когда следует подойти на прививку»,— говорится в сообщении. Как уточняется, заявку на проставление прививки оставили 3 573 человека. Перед вакцинацией пациента должен будет осмотреть врач, который дает разрешение на проведение процедуры. Вакцинированный житель получит памятку с указанием даты прививки второго этапа.

С начала прививочной кампании регион получил 7 042 вакцин «Гам-ковид-вак» («Спутник V»). Первую прививку проставили 1 447 человек, вторую — более 700 человек.

Масштабная вакцинация началась в Сибири в декабре. Прививки проставляли медработникам, волонтерам и сотрудникам социальных сфер.

Екатерина Лукашевич


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