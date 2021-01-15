Ограниченная помощь в условиях пандемии

Прошлый год оказался трудным. Закрытие границ, ограничения на госпитализацию пациентов в российских клиниках, перепрофилирование больниц для борьбы с COVID-19. Но дети болеть не переставали, родители по-прежнему просили помощи. Просьбы, которые не можем исполнить, мы на протяжении уже семи лет пересылаем на горячую линию Минздрава РФ. Цель одна — добиться помощи от государства. Всего за прошлый год мы отправили в Минздрав 52 такие просьбы и получили 50 ответов.

В 2019 году мы отправили 149 просьб о помощи. В 2020-м, получается, почти в три раза меньше, и это связано с пандемией. Родители детей понимали, что помощь в условиях закрытых границ и городов получить будет очень проблематично, в апреле, мае и июне прошлого года неформатных просьб было всего восемь. Для сравнения: в 2019-м за эти же месяцы было отправлено 39 просьб. Еще одним новшеством, характерным для сложной эпидемиологической обстановки, были ответы Минздрава: министерство поручало местным департаментам здравоохранения организовать удаленные консультации с федеральными клиниками. В 2019 году в подобных случаях Минздрав поручал направить детей на очные консультации.

Первое место по количеству обращений, как и раньше, занимала неврология: дети с церебральным параличом, эпилепсией, аутизмом. 21 такая просьба была отправлена в Минздрав в 2020 году, ответ был получен на все письма. В большинстве ответов, как и прежде, Минздрав поручает местным департаментам здравоохранения отправить ребенка в самый «засекреченный» федеральный реабилитационный центр — «Детство». «Засекреченный», потому что врачи в регионах о нем, похоже, не знают и мамам больных детей о нем не говорят. А между тем центр существует, и реабилитация там, по отзывам родителей, очень неплохая и, что важно, бесплатная.

На втором месте две категории: реабилитация детей после травм и помощь взрослым людям, по восемь просьб соответственно. В 2019 году на втором месте были просьбы о лечении за границей — 13 таких писем было переслано в Минздрав. В 2020 году просьб об оплате лечения за рубежом было всего две.

На третьем месте просьбы о помощи в организации лечения детей с онкологическими заболеваниями: семь писем было отправлено в Минздрав. Во всех случаях родители просили направить детей в федеральную клинику для более квалифицированного, по их мнению, лечения.

В 2020 году был поставлен своего рода рекорд: чтобы добиться помощи в лечении по выправлению челюсти 16-летней Диане из Орловской области, нам пришлось отправлять письмо ее мамы в Минздрав трижды. Помощь в конце концов была оказана бесплатно и в полном объеме.

Ответил Минздрав на 93 процента пересланных просьб о помощи, тот же показатель был в 2019 году.

Всего же с марта 2013 года, с момента начала работы горячей линии Минздрава, мы переслали 2080 просьб о помощи и получили 1410 ответов.

Александр Гранкин, координатор информационного отдела Русфонда