Из свежей почты

Карина Кажимова, 15 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 169 920 руб.

Внимание! Цена лечения 199 920 руб. Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 30 тыс. руб.

Карина и Тимур — наши двойняшки. Сын родился здоровым, а дочка была слабой, не дышала. Ее реанимировали, но мозг из-за недостатка кислорода сильно пострадал. Лишь в два года Карина научилась переворачиваться, в четыре — ползать, в пять — передвигаться вдоль стенки. Мышцы у нее были сильно скованны. В 2019 году мы начали лечение в Институте медицинских технологий (ИМТ, Москва), и оно дало результаты: Карина заговорила, ее умственное развитие улучшилось. Лечение нужно продолжить, но средств на его оплату в семье нет. Помогите! Айгуль Кажимова, Волгоградская область

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Девочке надо активизировать развитие речи, памяти, концентрации внимания. Карине нужно помочь и физически окрепнуть, снизить мышечную спастику, обучить ходьбе».

Богдан Тополенко, 13 лет, послеоперационная деформация верхней губы, сужение зубных рядов, требуется ортодонтическое лечение. 199 560 руб.

Внимание! Цена лечения 322 560 руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Адыгея» соберут 23 тыс. руб.

Сын родился с расщелиной губы, нёба, альвеолярного отростка, паховой грыжей, пороком сердца. Жена умерла, когда ему было четыре месяца. Мне пришлось одному растить малыша, заниматься лечением. В полгода Богдану провели первую операцию, ушили губу. Всего их сын перенес шесть. В 2014 году ему начали ортодонтическое лечение. Богдан стал внятно говорить, жевать твердую пищу, зубы растут ровнее. Спасибо Русфонду за помощь в оплате лечения. Сейчас нам предстоит очередной этап ортодонтии. Но мне не по силам оплатить счет. Помогите! Анатолий Тополенко, Адыгея

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Сейчас мы должны исправить мальчику верхнюю челюсть — она отстает в развитии. Затем проведем операцию по костной пластике альвеолярного отростка».

Маша Михайлова, 11 лет, сахарный диабет 1-го типа, требуется система непрерывного мониторинга уровня глюкозы. 136 808 руб.

Внимание! Цена системы 164 808 руб. Телезрители ГТРК «Чита» соберут 28 тыс. руб.

В пять лет у дочки обнаружили диабет, назначили уколы инсулина. Но стабилизировать уровень сахара до сих пор не удается. Врачи рекомендовали нам систему мониторинга глюкозы. Она состоит из датчика, который автоматически измеряет уровень глюкозы, и сканера, который выводит на экран результаты. Это помогает без болезненных проколов контролировать уровень сахара и подбирать адекватную терапию. Пожалуйста, помогите приобрести эту систему! Наталья Михайлова, Забайкальский край

Детский эндокринолог Краевой детской клинической больницы Елена Карепова (Чита): «Учитывая резкие перепады уровня глюкозы и склонность к гипогликемии, девочке рекомендована система постоянного мониторинга».

Кирилл Нефедов, 5 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 172 тыс. руб.

Внимание! Цена операции 350 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 28 тыс. руб.

Роды у меня были тяжелыми, сына сразу забрали в реанимацию. Дышать самостоятельно он начал лишь через три недели. Кирилл плохо набирал вес, быстро уставал, а когда плакал, покрывался испариной, и у него появлялась синева вокруг рта. В четыре года начал жаловаться на боль в груди. Нас направили в Томский НИИ кардиологии, и там сыну поставили диагноз «врожденный порок сердца, дефект межпредсердной перегородки». Доктора советуют срочно закрыть дефект щадяще, через сосуды, потому что есть риск сердечной и легочной недостаточности. Мы просим помощи в оплате операции. Зоя Иконникова, Томская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Мальчику требуется эндоваскулярное закрытие дефекта окклюдером. После щадящей операции Кирилл быстро восстановится и начнет активно развиваться физически».

Почта за неделю 8.01.21 — 14.01.21

Получено писем — 174

Принято в работу — 117

Отправлено в Минздрав РФ — 1

Получено ответов из Минздрава РФ — 1