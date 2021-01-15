Бройлеров подкормят кредитами

Производителям мяса птицы, которые жаловались на критическую ситуацию в отрасли, удалось добиться поддержки от чиновников. По поручению вице-премьера Виктории Абрамченко Минсельхоз проработает увеличение лимитов краткосрочных льготных кредитов для участников рынка с 1 млрд до 1,4 млрд руб. в год. Птицеводы не ждут от меры существенного эффекта, так как большинство предприятий уже имеет высокую долговую нагрузку, а другие отрасли указывают на дискриминационный характер поддержки.

Минсельхоз проработает вопрос об увеличении лимитов льготных краткосрочных кредитов для птицеводческих предприятий с 1 млрд до 1,4 млрд руб. в год на одно юрлицо, сообщил источник “Ъ” в отрасли. Поручение дано по итогам совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко 13 января. В обсуждении участвовали Национальный союз птицеводов, Национальная мясная ассоциация и Национальный союз свиноводов. Во всех этих организациях отказались от комментариев. Проработку поручения подтвердила гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. Она добавила, что союз направил запросы членам о необходимых лимитах для текущей деятельности. Представитель госпожи Абрамченко Марта Галичева также подтвердила поручение. В Минсельхозе сообщили, что размер льготного краткосрочного кредита на одного заемщика сегодня не может превышать 1 млрд руб. в год.

Льготные краткосрочные кредиты выдаются на год максимум под 5%. Помимо птицеводческих компаний на них могут претендовать производители молока, животноводы, растениеводческие компании и переработчики. Но пока дополнительную поддержку планируется оказать именно производителям мяса птицы из-за «критической ситуации в отрасли», указывает источник “Ъ”. В конце 2020 года Росптицесоюз сообщал Виктории Абрамченко и главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, что из-за роста цен на сырье для кормов на 20–60% и девальвации рубля рентабельность в отрасли упала до минимальных 5–7%.

В АО «Птицефабрика "Северная"» (входит в тайскую CP Foods) говорят, что ежегодно закупают зерно для кормов на 3,5 млрд руб., и программа льготного кредитования позволяет делать это в период сбора урожая по наиболее привлекательной цене. «В другое время стоимость зерна выше, что может отразиться на ценах для потребителей»,— указывают там. В пресс-службе банка непрофильных активов «Траст» (управляет ГК «Здоровая ферма» и др.) сообщили, что также заинтересованы в увеличении лимитов, что позволило бы снизить процентную нагрузку на фоне выросших цен на корма и низких цен на мясо птицы. В группе «Черкизово» указали, что готовы использовать в полном объеме увеличенные лимиты, отметив, что во второй половине 2020 года себестоимость выращивания птицы выросла более чем на 50%.

Птицеводство — одна из отраслей, наиболее подверженных влиянию роста цен на зерновые, масличные и др., и увеличение лимита льготного краткосрочного кредита помогло бы пройти пик роста себестоимости, указывает руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов. Хотя увеличение лимитов для кредитования может поддержать экономику предприятий, существенного эффекта ожидать не приходится, поскольку у многих компаний уже высокая долговая нагрузка, отмечает Галина Бобылева: «Эффективнее было бы пролонгировать действие уже привлеченных займов». Для поддержки отрасли Росптицесоюз также предлагал ввести заградительные пошлины на экспорт зерна, и подобные ограничения уже реализуются. Так, с 15 февраля должна быть установлена пошлина на экспорт пшеницы в €25 за тонну. А с 15 марта ее размер может быть увеличен до €45 за тонну. Также возможно введение пошлин на вывоз кукурузы и ячменя.

Другие отрасли тоже заинтересованы в увеличении лимитов. Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов говорит, что потребность в поддержке из-за удорожания кормовой базы сохраняется. Но директор Плодоовощного союза Михаил Глушков считает, что у Минсельхоза нет средств для всех интересантов. Преференции птицеводческим предприятиям чреваты скандалами: если поднять лимиты для одной отрасли, то следом поддержку потребуют производители молока, овощей, переработчики мяса, указывает он.

Алексей Полухин