Генерала переселили в колонию

Прокуратура добилась более сурового наказания для бывшего заместителя начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю генерал-майора Александра Кузнецова. В июне 2020 года он получил пять лет условно по делу о махинациях при строительстве в Норильске нового здания изолятора временного содержания (ИВС) с ущербом 200 млн руб., но гособвинение, посчитав приговор слишком мягким и несправедливым, обжаловало его. По итогам рассмотрения апелляции условный срок генералу заменили реальным и взяли под стражу в зале суда. Адвокат заявил, что «глубоко разочарован» судебным решением и для оправдания доверителя готов дойти до Верховного суда РФ.



Вчера апелляционная инстанция Красноярского краевого суда удовлетворила представление прокуратуры, требовавшей ужесточить наказание бывшему замглавы регионального главка МВД генералу Александру Кузнецову. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Приговор бывшему замначальника красноярского ГУ МВД Центральный райсуд вынес в июне прошлого года. Он согласился с версией следствия, согласно которой Александр Кузнецов, курировавший строительство в Норильске нового здания ИВС, в 2012 году подписал акты приемки не до конца выполненных работ, в результате подрядчику, компании «Вектор-95», были необоснованно перечислены почти 200 млн руб. По ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), которая инкриминировалась генералу, ему назначили пять лет условно.

Прокуратура, которая в прениях просила для генерала шесть лет тюрьмы, посчитала наказание недостаточно суровым и потребовала ужесточить его. Защита просила снять с бывшего замначальника главка все обвинения.

По мнению адвоката Ильи Щербакова, приговор основан на показаниях двух свидетелей, один из которых — директор подрядной организации, не выполнивший свои обязательства и похитивший деньги. «В отношении него вынесен приговор — полтора года в колонии-поселении, который прокуратура не обжаловала. Второй свидетель — бывший сотрудник отдела капстроительства ГУ МВД Красноярского края. Он возглавлял постоянно действующую комиссию ГУ МВД по приемке выполненных работ, то есть сам являлся должностным лицом. Александр Кузнецов не мог завизировать документы, если бы подписи этого сотрудника не было. Оба свидетеля приятельствуют много лет. Есть фотографии, где они вместе на охоте. Защита считает, что Кузнецов был оговорен»,— сообщил господин Щербаков.

В октябре 2020 года апелляционное представление прокуратуры и жалоба со стороны защиты поступили в Красноярский краевой суд. Он признал смягчающим обстоятельством наличие у генерала малолетнего ребенка и снизил срок наказания до четырех лет и восьми месяцев. В то же время, по словам пресс-секретаря суда Оксаны Веселовой, коллегия судей заменила Александру Кузнецову условный срок реальным, и генерала взяли под стражу в зале суда. В ближайшее время он будет этапирован в нижнетагильскую исправительную колонию для бывших силовиков. «С решением Красноярского краевого суда не согласен и глубоко разочарован им»,— за­явил „Ъ-Сибирь“ Илья Щербаков. По его словам, для оправдания доверителя он готов дойти до Верховного суда РФ.

Константин Воронов