Из Сибири по этапу

Во второй половине января стартует третий этап кадрового проекта «Единой России» «Политстартап», заявленного как «поиск, обучение и продвижение нового поколения ярких лидеров». Прошедшие отбор будут готовиться к предстоящим выборам в Госдуму. Заявки на участие подали более 200 сибиряков, что составляет в среднем около 3% от общего числа поступивших по России заявок. Политологи считают, что кадровый состав партии по итогам проекта вряд ли серьезно обновится, так как условия конкурса формируют систему, направленную скорее на отбор заранее выгодных кандидатов, чем на продвижение новых лиц, и не исключают, что конкурс может сформировать конкурентов для самой партии из числа тех, кому будет отказано в участии в избирательной кампании.



На следующей неделе стартует очный этап кадрового проекта «Единой России» «Политстартап». Участников, прошедших отбор, направят на обучение в рамках образовательного модуля высшей партийной школы «Политический лидер», где они будут готовиться к избирательной кампании в Госдуму. Как удалось выяснить „Ъ-Сибирь“, от регионов Сибири заявки на участие в конкурсе подали более 200 человек (всего по РФ подано около 6,7 тыс. заявок): сторонники партии, депутаты разных уровней, руководители организаций и предприятий, волонтеры, учителя, соцработники, шахтеры, студенты. Отбор прошли более 20 кандидатов (всего по РФ — 200). Партия не во всех регионах раскрывает полные списки прошедших участников.

«Политстартап» — кадровый проект «Единой России» в преддверии выборов в Госдуму осенью 2021 года. С его помощью партия пытается найти «новое поколение ярких лидеров», которое пополнит кадровый резерв. Участвовать в проекте могли только граждане РФ старше 21 года, имеющие опыт общественно-политической деятельности и не являвшиеся ранее депутатами Госдумы. Среди критериев отбора — наличие личных и профессиональных достижений, активное взаимодействие со СМИ, высокая узнаваемость и поддержка разных групп региона в сфере политики, общества и бизнеса. Планируется, что в финал вый­дут 50 человек.

В числе сибирских регионов, где наибольшее количество претендентов прошли отбор, — Алтайский край. От региона прошли на следующий этап восемь человек: 27-летний руководитель исполкома реготделения партии в крае Денис Голобородько, два депутата заксобрания Николай Якушев и Артем Шамков, три депутата гордумы Барнаула Сергей Струченко, Дмитрий Абалымов и Иван Огнев, руководитель краевого фонда поддержки и развития сельских территорий Артем Жуков, секретарь первичного отделения Рубцовского городского местного отделения и руководитель фракции «Единая Россия» Рубцовского горсовета Ирина Кох. Всего от региона было подано 30 заявок. От Новосибирской области прошли конкурсный отбор шесть человек (50 заявок). В их числе — гендиректор компании «Гофромастер» Игорь Диденко и представитель реготделения «Волонтеры Победы» студентка Мария Игошкина. «Видимо, во время эпидемии коронавируса и подготовки к Новому году не все посчитали нужным участвовать. Желание кандидатов оставляет желать лучшего. Предполагаю, не все предметно подготовились и правильно презентовали себя»,— прокомментировал итоги отбора первый заместитель секретаря новосибирского реготделения «Единой России» Андрей Панферов. По его словам, помимо перечисленных кандидатов, отбор также прошли один депутат городского уровня, районные депутаты и один экономист.

От Томской области из 31 заявки конкурс прошли три. Это два депутата гордумы действующего созыва Владимир Самокиш и Илья Леонтьев. Также на обучение отправится экс-директор ГТРК «Томск» Оксана Маке­ева. Прошли отбор от Омской области депутат заксобрания Игорь Антропенко и Кирилл Мандрыгин, который не является членом партии и ее сторонником. В Хакасии из 12 человек также было отобрано двое — это депутаты городского и районного уровней.

Сколько человек было отобрано от Красноярского края, в партии не уточнили, но всего было подано 50 заявок. Среди победителей конкурса — депутат заксобрания Евгений Петренко и депутат горсовета Красноярска Наталья Каптелинина. «Полный список победителей не публикуется в интересах участников проекта. Вопрос публичного заявления остается выбором самих участников»,— уточнили в пресс-службе. От Кузбасса было подано 32 заявки, сколько прошло отбор — в реготделении не сообщили.

Политологи сомневаются, что партия сможет существенно обновить кадры, учитывая условия конкурса. «Большинство из прошедших — действующие депутаты разных уровней, в политике они не новички. Этот конкурс — скорее внутренняя система партии по по­иску более перспективных и беспроигрышных кандидатов, чем реальное продвижение нового поколения лидеров»,— считает политолог Константин Лукин. По его словам, малое количество победителей от Сибири — это «недоработка руководств региональных отделений, которые не стали использовать конкурс для повышения медийности своих кадров и укрепления репутации». «Провалы руководителей не останутся без внимания федерального центра, от которого в дальнейшем могут поступить претензии»,— полагает он.

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что ограниченное количество победителей связано с высокой конкуренцией в проекте. «Если пройдет много людей по конкурсу, то мы получим „заряженных“ людей, которые будут считать, что они должны выдвинуться в Госдуму, а когда им откажут, потому что еще есть и действующие депутаты, то они, скорее всего, уйдут в оппозицию. И фактически конкурс может сформировать большое количество конкурентов для самой партии»,— считает эксперт. В конкурсе участвуют не только партийцы, но и сторонники и вовсе беспартийные, которые ничем партии не обязаны, говорит политолог Алексей Осипов: «Издержки в таких масштабных и амбициозных проектах неизбежны. Как правило, у проигравших они порождают неудовлетворенность своими результатами и обиду».

Юлия Сасевич