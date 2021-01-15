Россия готова поручиться за Иран

Первым высокопоставленным иностранным гостем главы МИД РФ Сергея Лаврова в этом году стал его коллега из Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан. Встреча состоялась практически сразу после громкого примирения Саудовской Аравии и еще трех арабских стран с Катаром. Теперь в Москве надеются, что арабские монархии найдут общий язык с Ираном. Судя по репликам саудовского гостя, до этого еще далеко. Однако Сергей Лавров не намерен опускать руки. По крайней мере он пообещал донести опасения Эр-Рияда до министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, визит которого в РФ ожидается в конце месяца.

Саудовской делегации в Москве не повезло с погодой — оказалось слишком холодно, и часть гостей не стала снимать верхнюю одежду за столом переговоров. «Вам правда холодно?» — удивился Сергей Лавров, глядя на представительницу МИД королевства в короткой белоснежной дубленке. Но удивляло даже не это, а сами наряды.

Саудовские женщины-дипломаты были в брючных костюмах, в то время как мужчины приехали в традиционных арабских одеяниях.

И это все, что удалось увидеть и услышать журналистам из первой, протокольной части. Все основные слова были сказаны без камер, так же прошло и знакомство двух министров. До сих пор они никогда не встречались, хотя и говорили по телефону. Принц Фейсал бен Фархан — член правящей семьи Аль Сауд. На пост министра он назначен только в октябре 2019 года. До этого принц был старшим советником посольства королевства в США и недолго занимал должность посла в Германии. Ему всего 46 лет — юный возраст для арабской политики, и он типичный представитель нового поколения саудовской элиты. Родился и учился в Германии, свободно говорит на немецком и английском языках.

Отсутствие публичной протокольной части министры восполнили на пресс-конференции, подробно рассказав о содержании переговоров: от двустороннего сотрудничества до региональной повестки. Фейсал бен Фархан напомнил, что в этом году две страны отметят 95 лет с того момента, как СССР первым в мире признал независимость королевства, а также 30 лет восстановления двухсторонних отношений. Со своей стороны, Сергей Лавров отметил, что товарооборот растет и «подошел вплотную» к $1,5 млрд. В 2018 году этот показатель едва превысил $1 млрд. В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию в октябре 2019 года представители двух стран планировали на ближайшую перспективу взять планку в $2 млрд. Отказываться от заявленного никто не собирается. Еще в декабре вице-премьер РФ и сопредседатель российско-саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Александр Новак пообещал, что в конце марта обе стороны представят 74 новых совместных проекта. О чем речь, никто не уточняет. Однако, по словам Сергея Лаврова, Москва и Эр-Рияд активно обсуждают сотрудничество в таких сферах, как космос и атомная энергетика. Упомянул российский министр и о проходящих сейчас переговорах о проведении на территории королевства третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник V» и локализации ее производства. И здесь удачно совпало, что вакциной занимается Российской фонд прямых инвестиций (РФПИ), выступающий в качестве основного канала связи между российским и саудовским бизнесом и, как напомнил Сергей Лавров, осуществивший вместе с Публичным инвестиционным фондом Саудовской Аравии проекты на общую сумму свыше $2,5 млрд. То есть все переговорщики давно знакомы друг с другом. Впрочем, в королевстве уже давно идет массовая вакцинация.

Одним из первых вакциной Pfizer привился наследный принц Мухаммед бен Сальман, уже в январе на прививку решился 85-летний король Сальман.



С региональной повесткой все сложнее. Казалось бы, оба министра декларировали общие взгляды — поддержку национального диалога в Ливии и Сирии, усилия ООН по примирению в Йемене, необходимость возобновления палестино-израильских переговоров. Но так было лишь до тех пор, пока речь не заходила об Иране. Саудовский министр традиционно обвинил Тегеран в подрыве безопасности в регионе. В частности, отдельно была упомянута поддержка Тегераном «деструктивных действий» хуситского движения «Ансар Аллах», в том числе поставки ему вооружения. По словам Фейсала бен Фархана, принятое на днях Вашингтоном решение о внесении «Ансар Аллах» в американские списки террористических организаций не подорвет усилия ООН по примирению йеменских сил, как опасаются международные переговорщики и гуманитарные организации. «Мы поддерживаем усилия ООН, но считаем, что принятое США решение не будет иметь такого негативного воздействия на политический процесс, как действия хуситов»,— сказал он, напомнив о постоянных обстрелах хуситами территории королевства. И здесь возник первый спор с Сергеем Лавровым. «Я бы очень хотел, чтобы этот прогноз оправдался и чтобы политический процесс не пострадал, но многие, в том числе представители ООН, высказывают опасения, что негативный эффект может появиться»,— сказал он.

Второй раз дискуссия возникла уже собственно вокруг Ирана.

Отвечая на вопросы журналистов, саудовский министр подчеркнул, что пока Тегеран не пересмотрит свою роль в региональных делах и не откажется от распространения своей идеологии, ни о каком взаимодействии с ним речи быть не может.

На это Сергей Лавров смог лишь добавить, что Россия все же заинтересована в диалоге между Ираном и арабскими странами и готова содействовать им на этом пути. В частности, он напомнил о российской концепции безопасности в зоне Персидского залива. «Мы понимаем, что Саудовская Аравия озабочена и тем, что происходит вокруг ракетной программы Ирана, озабочена конкретными действиями Ирана в тех или иных странах региона»,— отметил господин Лавров. Министр добавил, что все эти вопросы могут быть подняты на конференции, которую Россия предлагает провести для обсуждения ее концепции. По его словам, примирение четырех арабских стран (Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Бахрейна) с Катаром, состоявшееся в начале января, может способствовать воплощению российских идей по укреплению безопасности в районе Персидского залива. Москва верит, что вслед за нормализацией межарабских отношений придет время для диалога с Ираном, если этому не будут мешать «науськивания» извне, прежде всего со стороны новой администрации США. Сергей Лавров обещал лично донести все обеспокоенности Эр-Рияда до министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, которого ждут в Москве в конце января. Однако саудовский министр не выглядел убежденным, что Иран может измениться.

Марианна Беленькая